İbrahim Tatlıses yoğun bakımda mı, İbrahim Tatlıses ne zaman ameliyat olacak?

Magazin dünyasına bomba gibi düşen "İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı?" sorusu, ünlü sanatçının takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Geçmişte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle durumu hassasiyetle izlenen Tatlıses'in yoğun bakıma alındığı iddiaları üzerine ailesi ve yakın çevresinden gelecek bilgiler büyük önem taşıyor. İşte usta sanatçının güncel sağlık durumuna dair merak edilen tüm detaylar ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğine son verecek o açıklamalar.

İBRAHİM TATLISES YOĞUN BAKIMDA MI? SON DURUMU NASIL?

İstanbul’da bir hastanenin acil servisine başvuran İbrahim Tatlıses, Seyhan Erdağ’ın haberine göre yoğun bakım servisine alındı. Doktorlar, sanatçının bilincinin açık olduğunu, kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal seyrettiğini açıkladı. Yapılan kan tahlilleri ve tomografi sonuçlarına göre vücudunda ciddi bir bakteriyel enfeksiyon tespit edilen Tatlıses’in tedavisine titizlikle devam ediliyor.

Sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri aktaran gazeteci Seyhan Erdağ’ın haberine göre, Tatlıses’in yaşadığı enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Şu an için öncelikli hedef, vücuttaki enfeksiyon oranını baskılamak. Eğer süreç planlandığı gibi giderse, ünlü sanatçının Cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olması bekleniyor.

EVLATLARI HASTANEYE KOŞTU: "HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

Babasının rahatsızlığını duyan Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak başta olmak üzere tüm aile üyeleri hastanede toplandı. Geçmişteki dargınlıkları bir kenara bırakan Ahmet Tatlıses, hastane önünde yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşandığını belirterek, "Babamızı görünce hıçkıra hıçkıra ağladık. Onu görünce tansiyonu fırladı ama durumu şu an stabil. Evlatları olarak onu seviyoruz, her ne olursa olsun yanındayız," ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak ise sağlık konusunun her türlü kavganın üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Bu durum şakaya gelmez, babamızın her zaman yanındayız, inşallah daha iyi olacak," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

DOKTORLARDAN VE AİLEDEN İYİ HABER: "BİLİNCİ AÇIK"

Tatlıses'in kızı Zübeyde'den gelen bilgiler de sanatçının moralinin yerinde olduğunu doğruluyor. Sanatçının bilincinin tamamen açık olduğu, ancak enfeksiyonun yarattığı yorgunluk nedeniyle dinlendirildiği belirtildi. Doktorlar, ameliyat kararını kesinleştirmek için enfeksiyon değerlerinin düşmesini bekliyor. Tüm Türkiye, usta sanatçıdan gelecek tamamen iyileştiğine dair müjdeli haberi bekliyor.