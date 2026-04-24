İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı, ünlü isim Dilan Çıtak, katıldığı programda hem sağlık sorunlarını hem de özel hayatına dair yaşadığı zorlukları ilk kez açık açık anlattı. Obsesif Kompulsif Bozukluk ile mücadele ettiğini belirten Çıtak, hastalığın günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini ifade ederken, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunların da kariyerine olumsuz yansıdığını dile getirdi.

  • Dilan Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini açıkladı.
  • OKB nedeniyle günde 10 defa evi süpürdüğünü ve misafir kabul etmekte zorlandığını belirtti.
  • Babası İbrahim Tatlıses'in beyanları nedeniyle bazı marka anlaşmalarının iptal olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda yaşamını zorlaştıran sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Çıtak, rahatsızlığının günlük hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

TAKINTILAR HAYATINI KUŞATTI 

Son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini belirtti. Armağan Çağlayan’ın programında konuşan Çıtak, yaşadığı sürecin zorluklarına dikkat çekti.

UYKUDAN KALKIP TEMİZLİK YAPIYOR 

Rahatsızlığı nedeniyle günlük rutinlerinin ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Çıtak, “Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp evi süpürüyorum. Belki günde 10 defa evi süpürüyorum” dedi.

MİSAFİR KABUL ETMEK BİLE ZOR 

Yaşadığı durumun sosyal hayatını da etkilediğini dile getiren Çıtak, “Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Evimde anksiyeteler oluyor” ifadelerini kullandı.

TATLISES SOYADI KAPILARI KAPATIYOR

Açıklamalarında kariyerine dair yaşadığı sıkıntılara da değinen Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündemin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi. “Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Menajerler benimle çalışmak istemiyor” dedi.

Magazin dünyasında istemeden yer aldığını belirten Çıtak, “Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. Hakkımda yapılan ithamlar hoş değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Ah canım hasta ya babası belki mirastan pay verirse düzelir hiç bir şeyi kalmaz.

Haber YorumlarıMücahit atıcıoğlu:

bu tatlıseslerden ne zaman kurtulcaz temelli

Haber YorumlarıAli Bayat:

Bunun Türkçesi dengesizlik hastalığı mı oluyor?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

