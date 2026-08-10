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Ahmet Tatlıses'ten Deniz Seki'ye Hastane Ziyareti

Ahmet Tatlıses'ten Deniz Seki'ye Hastane Ziyareti
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Deniz Seki evinde düşerek yaralandı ve hastanede ameliyat oldu. Ahmet Tatlıses onu ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu, köpeğine mama verirken düştüğünü ve bir hafta içinde taburcu olabileceğini söyledi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, İstanbul'daki evinde düşerek yaralanan ünlü şarkıcı Deniz Seki'yi hastanede ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde düşen Seki, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Seki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, Seki'yi hastanede ziyaret etti. Ziyareti sonrası konuşan Ahmet Tatlıses, "Durumu iyiydi. Biraz konuştuk, muhabbet ettik. Biraz ağrısı olabilir. Balkon diye yazılmış ama evinde köpeğe mama verirken olmuş. Evin içinde düşüyor. İnşallah birkaç haftaya toparlar. Bir hafta kalır diye düşünüyorum ama iyi. Ufak bir platin takmışlar. Buna da şükür diyoruz. Verilmiş sadakası var. Konserden dönüyor. Nazardır, her şey olabilir. Dualar etmek lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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