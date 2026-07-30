İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, bu kez özel hayatıyla değil, iş dünyasındaki yeni girişimiyle gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, uzun süredir üzerinde çalıştığı kozmetik markasını hayata geçirdi. Parfüm, vücut spreyi, güneş koruyucu ve çeşitli kişisel bakım ürünlerinden oluşan koleksiyonunu satışa sunan ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı.

Yeni projesi için aylar boyunca titizlikle çalışan Yasemin Şefkatli, ürünlerine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

"Çok emek verdim. Ağlamaklıyım, inanılmaz geliyor" diyen Şefkatli, aldığı destek karşısında büyük gurur yaşadığını ifade etti.

“SİZİN BANA GÜVENİNİZ BENİ AĞLATTI”

Yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını dile getiren Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın canlarım, ben 3 gündür rüyadayım, biri beni cimciklesin. Ürünlere güvenim sonsuzdu ama sizin bana güveniniz beni ağlattı" ifadelerini kullandı.

Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı. Girişimci kimliğiyle dikkat çeken ünlü isim, yeni markasının gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com