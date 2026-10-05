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İbrahim Tatlıses'in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor

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İbrahim Tatlıses'in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatlıses'in fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yıldız, sağlık durumunun aynı olduğunu söylerken sanatçının mücadeleci yapısına dikkat çekti ve "Çok şükür daha da iyi olacak o da inşallah." dedi.

  • İbrahim Tatlıses'in fizik tedavisi devam ediyor.
  • Ayşegül Yıldız, Tatlıses'in sağlık durumunda olumsuz bir değişiklik olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüsüyle hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili merak edilenlere, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi. Yıldız, Tatlıses'in fizik tedavisinin devam ettiğini belirterek sanatçının sürece büyük bir azimle devam ettiğini anlattı.

"FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR"

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili konuşurken tedavi sürecinin sürdüğünü söyledi. Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey'in fizik tedavi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleli insanlardan biri ve gerçekten çok güçlü bir karakter. İbrahim Bey'i hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Valla çok azimli bir şekilde fizik tedavileri devam ediyor."

"SAĞLIĞI AYNI"

İbrahim Tatlıses'in mevcut sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Ayşegül Yıldız, durumunda olumsuz bir değişiklik bulunmadığını ifade etti. Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlığı aynı. Çok şükür daha da iyi olacak o da inşallah."

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYALOVA TEKNOLOJİ:

hayatta üzüleceğim en son kişi bunun nesine üzüleceğim kadınlara kurşun sıktıran adamın

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarıteray avci:

kım sevıyormus bunu..anası bıle sevmıyor oguları sevmıyor eskı eslerı sevmıyor cocukları sevmıyor

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Haber YorumlarıTek Yes:

Önceden severdim. Gitikce nefret etmeye başladim.

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