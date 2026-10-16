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İbrahim Tatlıses, Kadıköy Boğası ile buluştu

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İbrahim Tatlıses, Kadıköy Boğası ile buluştu
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İzmir’de fizik tedavisini sürdüren İbrahim Tatlıses, bir AVM’de “Kadıköy Boğası” olarak tanınan Mustafa Başaran ile buluştu. Başaran, sanatçıya şarkı söyleyip evlilik planlarını anlattı. Tatlıses ise çıkışta yardımcıları eşliğinde tekerlekli sandalye ile aracına götürüldü.

Fizik tedavi sürecini İzmir’de sürdüren İbrahim Tatlıses, bir alışveriş merkezinde “ Kadıköy Boğası” lakabıyla tanınan Mustafa Başaran ile bir araya geldi. Başaran, sanatçıya hayat hikayesini anlatıp şarkı söylerken Tatlıses, AVM çıkışında tekerlekli sandalye ile aracına götürüldü.

TATLISES’E ŞARKI SÖYLEDİ

74 yaşındaki sanatçıyla buluşan Mustafa Başaran, sohbet sırasında geleceğe ilişkin planlarını da anlattı. Başaran, “Nişanlım Rabia ile 2030’un mayıs ayında evlendikten sonra kendime 1 milyon TL’ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo alacağım” dedi.

FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Nisan ayında safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olan Tatlıses, operasyonun ardından 22 Nisan’da taburcu edilmişti. Yaşadığı güç kaybı nedeniyle doktorlarının önerisiyle fizik tedaviye başlayan sanatçı, bir süre sonra yeniden hastaneye yattığını duyurmuştu.

Tedavisine İzmir’de devam eden Tatlıses, alışveriş merkezinden ayrılırken yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalye ile aracına götürüldü.

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