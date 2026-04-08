Haberler

Melek Zübeyde'den babası İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Ameliyat gündemde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Tatlıses, babasının yaşadığı sağlık sorununa ilişkin yeni detayları paylaştı. Enfeksiyon kaynaklı bir rahatsızlık yaşandığını belirten Tatlıses, ameliyat ihtimalinin de gündemde olduğunu açıkladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Tatlıses, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında sunucu Nur Tuğba Namlı’ya babasının yaşadığı sağlık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

Melek Zübeyde Tatlıses, babasının rahatsızlandığı anları şu sözlerle anlattı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Ambulans ile hastaneye götürdük. Vücudundaki enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."

"DURUMU STABİL, DUALARIMIZ ONUNLA"

Ahmet Tatlıses ise babasının sağlık durumuna ilişkin umut veren açıklamalarda bulunmuştu:

"Babam şu an yoğun bakımda ve durumu stabil. İnşallah daha iyi olacak, dualarımız onunla. Onu o halde görünce insan çok etkileniyor."

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

Babalarını yoğun bakımda gördükleri anı da anlatan Ahmet Tatlıses, yaşadıkları duygusal anları şöyle ifade etmişti:

"İçeri girdiğimizde hıçkıra hıçkıra ağladık. Gerçekten büyük bir hasret giderdik ama bir o kadar da zordu. Hepimiz çok üzgünüz ama iyi olması için bekliyoruz."

Usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesinin açıklamaları Tatlıses’in yaşadığı sürecin ne kadar zorlu geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler

Trump dünyaya ilan etti! İşte İran'ı ateşkese ikna eden ülke
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti