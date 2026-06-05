Ünlü arabesk sanatçısı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarında siyasete adım atmasıyla yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. TBMM’de düzenlenen MHP Grup Toplantısı’na katılan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelirken, siyasi yolculuğunu da kamuoyuna duyurdu. Peki Ayşegül Yıldız kimdir, hangi partiden? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?



Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bodrum Lisesi’nde tamamlayan Yıldız, genç yaşlarda medya ve televizyon dünyasıyla tanıştı.

Hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri, Bodrum’da lise öğrencisiyken İbrahim Tatlıses’in rol aldığı Fırat dizisinin çekimlerine denk gelmesi oldu. Çekimleri izlediği sırada dikkat çeken Yıldız’a dizide rol alma teklifi yapıldı. Böylece oyunculuk kariyerine ilk adımını atarak Fırat dizisinin Bodrum’da çekilen bölümlerinde kamera karşısına geçti.

Daha sonra Bursa’ya dönen Ayşegül Yıldız, yerel televizyon kanallarında sunuculuk yapmaya başladı. Kariyerindeki ikinci önemli adım ise İbrahim Tatlıses’in davetiyle İstanbul’a gelmesi oldu. İstanbul’a taşındıktan sonra televizyon ve magazin dünyasında daha görünür hale gelen Yıldız, çeşitli projelerde yer aldı.

2002 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılarak finale kalmayı başaran Ayşegül Yıldız, yarışmada dördüncü oldu. Bu başarının ardından modellik kariyerine yöneldi ve kısa sürede magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

AYŞEGÜL YILDIZ HANGİ PARTİDEN?

Ayşegül Yıldız, siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başladı.

MHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen grup toplantısına katılan Yıldız, program sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Siyasi tercihine ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Yıldız, MHP teşkilatlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.

Paylaşımında, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatlarıyla Ankara programında yer aldığını belirten Yıldız, Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasını dinlediğini ve kendisiyle görüşme fırsatı bulduğunu aktardı.

AYŞEGÜL YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa’da doğdu. Bu bilgiye göre Ayşegül Yıldız, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

AYŞEGÜL YILDIZ NERELİ?

Ayşegül Yıldız, Bursa doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Bodrum’da geçiren Yıldız, lise eğitimini de Bodrum’da tamamladı. Daha sonra ailesiyle birlikte yeniden Bursa’ya döndü.

AYŞEGÜL YILDIZ ÇOCUĞU VAR MI?

Ayşegül Yıldız’ın, İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Çiftin kızı Elif Ada, 2013 yılında dünyaya geldi. Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses’in evlilikleri sona ermiş olsa da Elif Ada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olmaya devam etmektedir.

AYŞEGÜL YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ayşegül Yıldız, kariyeri boyunca birçok farklı alanda görev aldı.

Oyunculuk kariyerine Fırat dizisiyle başlayan Yıldız, daha sonra İmparator dizisinde de rol aldı. Modellik yapan Yıldız, Miss Turkey yarışmasındaki başarısıyla adından söz ettirdi.

Televizyonculuk alanında da çalışmalar yürüten Ayşegül Yıldız, çeşitli kanallarda sunuculuk yaptı. Bunun yanı sıra İbrahim Tatlıses’e ait televizyon kanalında görev aldı ve Tatlıses’in müzik şirketi İdobay bünyesinde çalıştı.

Daha sonra organizasyon ve menajerlik alanına yönelen Yıldız, Tatlıses bünyesinde kurulan Ses Ajans’ta yöneticilik yaptı. Medya, organizasyon ve televizyon sektörlerinde edindiği deneyimlerle kariyerini sürdüren Yıldız, son olarak siyasete atılarak yeni bir döneme adım attı.

AYŞEGÜL YILDIZ VE İBRAHİM TATLISES EVLİLİĞİ

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında evlendi. Çiftin evliliği yaklaşık iki yıl sürdü ve 2013 yılında sona erdi.