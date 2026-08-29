Haberler

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilen ve ardından fizik tedavi gören ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, tedavisini tamamlayıp taburcu olduktan sonra son hali ile gündeme geldi. Hayranıyla çekilen bir fotoğrafı paylaşılan 74 yaşındaki Tatlıses'in görüntüsündeki belirgin değişim, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerine neden oldu.

  • İbrahim Tatlıses, safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle operasyon geçirdi ve yoğun bakımda tedavi gördü.
  • Sanatçı, 22 Nisan'da hastaneden taburcu edildikten sonra doktorlarının önerisiyle fizik tedavi sürecine başladı.
  • Tatlıses'in hayranıyla çekilen son fotoğrafında kilosundaki belirgin değişim dikkat çekti ve sosyal medyada sağlık durumu merak konusu oldu.

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in hayranıyla çekilen son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçının görüntüsündeki değişim, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

GEÇİRDİĞİ OPERASYONUN ARDINDAN FİZİK TEDAVİ GÖRDÜ

Tatlıses, yurt dışındaki konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçıya, safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle operasyon yapılmıştı.

Ameliyatın ardından 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Tatlıses, doktorlarının önerisiyle fizik tedavi sürecine başladı. Sanatçı, tedavisini Ankara'da sürdürdü ve bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

HAYRANIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, KİLOSUNDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Tedavi sürecinin ardından yaz tatiline çıkan Tatlıses, bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada paylaşılan kare kısa sürede ilgi gördü.

Fotoğrafta sanatçının özellikle kilosundaki belirgin değişim dikkat çekti. Tatlıses'in son halini gören bazı takipçileri, sağlık durumunda yeniden bir sorun olup olmadığını merak etti.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Tatlıses'in son görüntüsünün ardından sosyal medyada "İbrahim Tatlıses yeniden rahatsızlandı mı?" ve "İbrahim Tatlıses'e ne oldu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sanatçının son fotoğrafı üzerinden sağlık durumuna ilişkin çeşitli yorumlar yapılırken, görüntüsündeki değişimin tedavi süreciyle bağlantılı olup olmadığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

Süleymancılara yönelik 3'üncü dalga operasyonda karar verildi
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı

Başkentteki kritik tesisi havaya uçurdular
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınihat kalan:

Olsun dunyanin en uzun yasayan canlilari hayvanlardir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar

Cezaevindeki ünlü komedyen için peş peşe farklı kararlar
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti