Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, özel hayatıyla sıkça merak konusu oluyor. Magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih eden Melek Zübeyde, ailesinin popülerliğine rağmen gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir, annesi kim? Melek Zübeyde Akkaş kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Detaylar haberimizde.

İBRAHİM TATLISES’İN KIZI MELEK ZÜBEYDE KİMDİR?

Zübeyde Melek Akkaş olarak tanınan Melek Zübeyde, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve usta sanatçı Perihan Savaş’ın kızıdır. İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam süren Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses ve annesi Perihan Savaş’ın kızı olarak tanınsa da, kendi hayatını medya ve sahne dünyasının dışında sürdürüyor. Sanatçı bir ailede büyümesine rağmen sahne veya müzik kariyerine yönelmemiş, özel yaşamını ön planda tutmuştur.

Gerçek adı Melek Zübeyde Tatlı olan Zübeyde Melek Akkaş, aile bağlarına rağmen basından uzak durmayı seçmiş ve kişisel yaşantısını gizli tutmuştur.

MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ KAÇ YAŞINDA?

Zübeyde Melek Akkaş, 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Melek Zübeyde, özel hayatını ön planda tutan bir kişi olarak işletmecilik ile ilgilenmektedir. Sanat camiasının ve ailesinin tanınırlığına rağmen sahne veya müzikle uğraşmamış, kendi iş yaşamını tercih etmiştir.

MELEK ZÜBEYDE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2008 yılında, Türkiye’de bilinen Köşebaşı Restoranları’nın sahibi Ali Akkaş’ın oğlu iş insanı Volkan Akkaş ile evlenmiş, bu evlilikten üç çocuğu olmuştur: Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal.

Melek Zübeyde Akkaş, medya ilgisinden uzak durarak, ailesi ve çocuklarıyla birlikte özel hayatını öncelikli tutmaktadır.