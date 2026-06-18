AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' ziyareti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Tatlıses'le görüşen Özcan, Başhekim Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının tedavi süreci ve genel sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Özcan, Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini iletti.