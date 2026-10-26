İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in klibinde rol alarak 90'lı yıllara damga vuran Emel Yıldırım, uzun süren sessizliğini bozdu. 52 yaşındaki eski manken, yıllar sonra görüntülendiği konserde hem son haliyle hem de yeni hayatına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.

YILLAR SONRA HARBİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

Bir dönem podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Emel Yıldırım, Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde görüntülendi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Yıldırım, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 52 yaşındaki eski mankenin yıllar içindeki değişimi ve görünümü dikkat çekerken, şimdilerde nasıl bir hayat sürdüğü de merak edildi. Bir dönem mankenlik, oyunculuk ve moda tasarımıyla ilgilenen Yıldırım, artık çalışma hayatından uzaklaştığını anlattı.

"EMEKLİ OLDUM" DİYEREK YENİ HAYATINI ANLATTI

Basın mensuplarıyla sohbet eden Emel Yıldırım, şu anda herhangi bir işle uğraşmadığını belirtti. "Emekli oldum" diyen ünlü isim, zamanını çocuklarına ve seyahat etmeye ayırdığını söyledi. Uzun yıllar magazin dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Yıldırım, artık daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

İBRAHİM TATLISES'İN KLİBİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen İzmirli olan Emel Yıldırım, 1993 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında ikinci oldu. Bu başarının ardından mankenlik kariyerinde yükselen Yıldırım, dönemin aranan isimleri arasına girdi. 1995 yılında ise İbrahim Tatlıses'in "Bir Kulunu Çok Sevdim" adlı şarkısının klibinde rol aldı. Tatlıses ile kamera karşısına geçmesi, Yıldırım'ın televizyon dünyasında daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. İkili, klibin ardından 13 bölüm süren "Aşık Oldum" dizisinde de birlikte rol aldı.

TATLISES İLE AŞK DEDİKODULARI ÇIKMIŞTI

Emel Yıldırım ile İbrahim Tatlıses'in birlikte çalıştığı dönemde haklarında aşk söylentileri ortaya atıldı. İkilinin yakınlığı magazin basınında geniş yer bulurken, dizinin sona ermesinin ardından aralarının bozulduğu konuşuldu. Yıldırım'ın hayatına Erdal Acar'ın girmesiyle Tatlıses ile yolları tamamen ayrıldı. Yaklaşık 25 yıl boyunca görüşmeyen iki isim, 2020 yılının başlarında Nispetiye'de düzenlenen bir kermeste yeniden karşılaştı. Eski günleri hatırlayan Tatlıses ve Yıldırım, uzun yıllar süren küslüklerini burada sonlandırdı.

ERDAL ACAR İLE 19 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Emel Yıldırım, iş insanı Erdal Acar ile yaptığı evlilikle de uzun süre magazin basınında yer aldı. Çiftin bu evlilikten Cansu ve Eremcan adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak 19 yıl süren evlilik, 2014 yılında anlaşmalı boşanmayla sona erdi.

Kaynak: Haberler.com