AK Partili Yayman, hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, beraberinde AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt ile birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde tedavisi süren İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yayman, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi sürecine devam eden kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Kendilerini son derece moralli ve sağlıklı görmekten büyük memnuniyet duydum. Türküleriyle gönüllerimize dokunan değerli sanatçımıza acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sevenleriyle buluşmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı