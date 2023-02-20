Depremden etkilenen hangi ilde kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek saydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesinde TOKİ'nin inşa edeceği konut sayısını da paylaşan Erdoğan, "Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konut, Şanlıurfa ve Elazığ'da ise 3 bin konutun inşasına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay'a geldi. Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli'ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Yapılan incelemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, depremden etkilenen illerimizde kaç konut yapılacağını da açıkladı.

131 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Erdoğan, "Kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz. 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konut, Şanlıurfa ve Elazığ'da ise 3 bin konutun inşasına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.