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Diyetisyene göre kızılcık, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağlıyor

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Diyetisyene göre kızılcık, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağlıyor
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Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını söyledi. Kural, kızılcığın vitamin ve mineral deposu olduğunu, melatonin sayesinde uyku kalitesini artırdığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklığı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını söyledi.

Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu belirtti.

Diyetisyen Kural, kızılcığın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekerek, "A ve C vitaminlerinin yanı sıra karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranıyla sindirimi destekler, tokluk hissini artırır ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olur" dedi.

Kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan ve kan damarlarını güçlendiren önemli bir antioksidan olduğunu belirten Kural, "Ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkiye sahiptir. Retinayı koruyarak göz sağlığını destekler" ifadelerini kullandı.

Kızılcığın melatonin açısından da zengin bir besin olduğuna vurgu yapan Kural, şunları kaydetti:

"Melatonin; uyku düzenimizi, yaşam ritmimizi ve hücre yenilenmesini düzenleyen en önemli hormonlardan biridir. Uyku kalitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar melatonini en etkili antioksidanlardan biri olarak tanımlıyor. Bu hormonun doktor kontrolünde takviye edilmesi yaşam kalitesini yükseltir. Kızılcık, kanın pıhtılaşmasını da düzenler. Çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbeti özellikle şeker hastaları için faydalıdır. Kızılcık kabuğu ise ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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