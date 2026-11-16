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43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

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43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi
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UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti. İngiltere, İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup son hafta maçında İngiltere, deplasmanda İspanya’yı 3-2 mağlup etti. 

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN İNGİLTERE

Riyadh Air Metropolitano’da oynanan karşılaşmada İngiltere’nin gollerini 45. dakikada penaltıdan Harry Kane, 53. dakikada Ezri Konsa ve 57. dakikada Ben White kaydetti. İspanya’nın golleri ise 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 75. dakikada Nico Williams’tan geldi. İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 

43 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, İspanya’nın 43 maçlık yenilmezlik ve 11 maçlık galibiyet serilerini bozdu. Bu sonuçla birlikte her iki takım da grubunu 15 puanla tamamladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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