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Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı

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Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
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Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" çıkışıyla başlayan tartışmaya Nebahat Çehre de dahil oldu. Daha önce verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirten usta oyuncu, yazılı bir açıklama yaparak "Türk sineması" ifadesini üç kez tekrarladı ve tartışmadaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nebahat Çehre, Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışmaya dahil oldu. Daha önce gazetecilere verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirten Çehre, bu kez yazılı bir açıklama yaparak görüşünü netleştirdi. Usta oyuncunun aynı ifadeyi art arda üç kez kullanması dikkat çekti.

HALUK BİLGİNER'İN SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Usta oyuncu Haluk Bilginer, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye sineması" diyerek düzeltmede bulunmuştu.

Bilginer'in bu çıkışı, sinemanın nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Konuya ilişkin görüşü sorulan isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nebahat Çehre oldu.

SÖZLERİNİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nebahat Çehre'ye, "Türk sineması mı, Türkiye sineması mı?" sorusu yöneltildi.

Ayaküstü verdiği yanıtın düşüncelerini tam olarak yansıtmadığını belirten Çehre, yanlış anlaşılmayı gidermek için yazılı bir açıklama yapmayı tercih etti.

"TÜRK SİNEMASI, TÜRK SİNEMASI, TÜRK SİNEMASI!"

Nebahat Çehre, açıklamasında görüşünü oldukça net ifadelerle dile getirdi. Usta oyuncu, aynı sözleri üç kez tekrarlayarak şu mesajı verdi:

"Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimelerde bana küçük bir oyun oynamış.

Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması!

Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu."

Çehre'nin açıklaması, Haluk Bilginer'in sözleriyle başlayan tartışmada kendi tercihinin "Türk sineması" olduğunu ortaya koydu.

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