Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takımımızın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika, sahasında İtalya'yı 4-1 mağlup ederek grup aşamasını 12 puanla tamamladı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. King Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Belçika, 4-1 kazandı.

BELÇİKA'DAN GOL ŞOV

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Maxim De Cuyper, 22. dakikada Nathan Ngoy, 26. dakikada Jeremy Doku ve 80. dakikada Diego Moreira kaydetti. İtalya'nın tek golü 11. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte gruptaki altıncı maçında dördüncü galibiyetini almayı başaran ev sahibi Belçika, puanını 12'ye yükseltti. Konuk ekip İtalya ise 10 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Mardin'deki amatör maçta korkunç olay

Mardin'de korkunç olay! Felaket önlendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü dehşet saçtı! Çarptığı pikabın sürücüsünün üzerine sürüp kaçtı

Çarptığı aracın sürücüsünü dinlemedi! Üzerine sürüp kaçtı
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar

İsrail'de bütün dengeler altüst! Netanyahu için formül arayışındalar
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu

İrfan Can'dan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler
Alanya'ya tatile gelen Polonyalı turistten 4 Kasım'dan beri haber yok! Telefonu otel odasında bulundu

Tatile geldi, 11 gündür haber yok! Telefonu odasında bulundu
Papa'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu

Dünyanın en tanınmış yolcusu savaş uçağında: Pilotların arasına oturdu
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var42

Mossad'dan korkutan uyarı! Bu istihbarat doğruysa vay dünyanın haline
Kadir İnanır'ın banka hesabındaki para ortaya çıktı! 60 milyon TL iddiası

Kadir İnanır'ın banka hesabı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklatır