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Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak

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Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak Haber Videosunu İzle
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak grubunu puansız tamamladı. Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama şansı, bu akşam oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının sonucuna bağlı.

  • A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya 2-1 yenilerek turnuvayı puansız ve -11 averajla son sırada tamamladı.
  • Çekya, A Ligi 3. Grup'u puansız ve -11 averajla bitirerek daha az gol attığı için doğrudan B Ligi'ne düşen ilk takım oldu.
  • Türkiye'nin play-off hakkı kazanması için Sırbistan'ın 16 Kasım Pazartesi saat 22.45'teki Yunanistan deplasmanından 5 veya daha fazla farkla yenilmesi gerekiyor; 4 farklı yenilgide atılan gol sayısı belirleyici olacak, 3 veya daha az farklı yenilgi ya da puan alınması halinde Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, son karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 yenildi. Turnuvayı puansız ve -11 averajla tamamlayan Türkiye, grubunu son sırada bitirdi.

Turnuva statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama hakkı kazanacak.

ÇEKYA'NIN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

A Ligi 3. Grup'ta son sırayı alan Çekya da turnuvayı puansız ve -11 averajla tamamladı. Ancak Çekya'nın attığı gol sayısı Türkiye'den daha az olduğu için doğrudan B Ligi'ne düşen ilk takım olduğu belirtildi. Böylece gözler, doğrudan küme düşecek ikinci takımın belirleneceği Yunanistan- Sırbistan karşılaşmasına çevrildi.

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

A Ligi 2. Grup'ta son sırada bulunan Sırbistan, son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde puanı bulunmayan Sırbistan'ın averajı -7.  Türkiye'nin play-off şansını koruyabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında farklı bir yenilgi alması gerekiyor.

  • Sırbistan 5 veya daha fazla farkla kaybederse: Averajı -12 veya daha kötü olacak ve Türkiye play-off hakkı kazanacak.
  • Sırbistan 4 farkla kaybederse: İki takım da -11 averaja gelecek. Bu durumda atılan gol sayısı belirleyici olacak.
  • Sırbistan 3 veya daha az farkla kaybederse ya da puan alırsa: Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 22.45'TE

Yunanistan ile Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek mücadelede Türkiye, Yunanistan'ın farklı galibiyetini bekleyecek. Ay-yıldızlıların play-off hakkı kazanması halinde A Ligi'nde kalabilmek için bir eleme mücadelesi daha vermesi gerekecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Mesut null:6 maçta 1 puan alamayan takım düşsün.Masrafa gerek yok.
Tüm yorumlar (19)
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMesut null:★ Okurların en beğendiği

6 maçta 1 puan alamayan takım düşsün.Masrafa gerek yok.

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

6 maçta sıfır çeken bir takım başkalarına bakarak hala hesap yapmasın bi zahmet. arda güleri çıkar, gerisini git çöpe at.defanstan top çıkaramadık dün de belçika maçında da. kalecilerimiz o kadar çaresizdi ki resmen aşağılandığımızı hissettim

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Haber YorumlarıPinokyo:

Yunanistan imkanı olsa bile 3ten fazla atmaz.

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Haber Yorumlarıkerem can:

Daha umut mu bekliyorsunuz. B ligini fazlasıyla hak ediyoruz.

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Haber YorumlarıMustafa Bulut:

Diyelim ki A liginde kaldık türkiye yine güçlü takımlarla karşılaşacak her çıktığı takıma yine hüsran yaşayacağız bu sefer de ülke puanımız dibe vuracak Bence B liginde mücadele etmemiz daha doğru olur en azından milli takımımız kadrosu daha iyi oturması açısından milli takımımızın morele ve galiyete ihtiyacı var

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