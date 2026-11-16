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İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

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İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi
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İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Önalan'ın üzerinden arkadan gelen servis minibüsü geçti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a (61), önce otomobil çarptı. Daha sonra ise aynı yolda ilerleyen servis minibüsü Önalan'ın üzerinden geçti. 

ÖNCE OTOMOBİL ÇARPTI, ARDINDAN MİNİBÜS ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, saat 07.45 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek istediği sırada, M.Y.K. yönetimindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobil Önalan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önalan'ın üzerinden, arkadan gelen N.Ö. idaresindeki 34 VKC 45 plakalı servis minibüsü geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Peş peşe yaşanan kazaların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaya Önalan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Önalan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis minibüsü sürücüsü N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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