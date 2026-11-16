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Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı

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Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı Haber Videosunu İzle
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı
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Ukrayna'da bir kadın, zorla askere götürülmemek ve kızının yanına dönebilmek için çığlık atarak yalvardı. Elinde el bombası bulunan kadın, kendisini götürmeye çalışanları havaya uçurmakla tehdit etti.

Ukrayna'da bir kadın, zorla askere götürülmemek için elinde el bombasıyla direndi. Kızının yanına dönmek istediğini söyleyen kadın, çığlıklar atarak kendisini bırakmalarını istedi. Götürülmesi halinde elindeki bombayı patlatacağını söyleyen kadının yaşadığı çaresizlik dikkat çekti.

KIZININ YANINA DÖNMEK İÇİN YALVARDI

Çevresindekilere seslenerek kızına kavuşmak istediğini anlatan kadın, kendisini götürmek isteyenlere karşı direndi. Bir yandan bağırarak yardım isteyen kadın, diğer yandan elindeki bombayla kendisini havaya uçurmakla tehdit etti. Yaşanan gerginlik sırasında kadının çığlıkları yükselirken, o anlar kameraya yansıdı.

ELİNDEKİ BOMBAYLA DİRENDİ

Kadının elindeki bombayı patlatma tehdidi, olayın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi. Kızından ayrı kalmak istemeyen kadın, götürülmemek için direnişini sürdürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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