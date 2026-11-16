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Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de

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Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Haber Videosunu İzle
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
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İnternetten verdiği siparişi getiren kuryeye parayla uygunsuz teklifte bulunan kadın, o anları kameraya kaydederek yayımladı. Görüntüler tepki çekerken, bazı kullanıcılar olayın kurgu olduğunu savundu, bazıları ise kadının davranışını sert sözlerle eleştirdi.

  • İnternetten sipariş veren bir kadın, teslimat için kapısına gelen kuryeye para göstererek uygunsuz bir teklifte bulundu ve yaşananları kameraya kaydederek yayımladı.
  • Görüntüleri izleyen kullanıcıların bir kısmı olayın izlenme amacıyla hazırlanmış kurgu olduğunu savundu, bazıları ise kurgu olmadığını belirtti.
  • Kadının teslimat sırasında bir çalışanı uygunsuz teklifle karşı karşıya bırakması ve bunu kayıt altına alması eleştirildi.

İnternetten sipariş veren bir kadın, teslimat için kapısına gelen kuryeye uygunsuz bir teklifte bulundu. Kadının kurye ile yaşadığı diyaloğu kayda alarak yayımlaması tepkilere neden oldu. Görüntüleri izleyenlerin bir kısmı olayın kurgu olduğunu savunurken, bazıları ise kadının davranışını sert sözlerle eleştirdi.

KURYENİN KARŞISINA PARAYLA ÇIKTI

Evinde kamera karşısına geçen kadın, hazırladığı paraları gösterdikten sonra siparişini getiren kuryeyi karşılamak üzere kapıya yöneldi. Motosiklet kaskını çıkarmadan kapıda bekleyen kurye, teslimat işlemini gerçekleştirmek istedi.

Kadın ise siparişi teslim almak yerine kuryeye uygunsuz bir teklifte bulundu. Kuryenin karşısına parayla çıkan kadın, teklifini sürdürürken yaşananları da kameraya kaydetti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kuryenin işini yaptığı sırada böyle bir durumla karşı karşıya bırakılması eleştirilere neden oldu. Kadının davranışı ve yaşananları kayıt altına alarak yayımlaması da tepkilerin odağına yerleşti.

Görüntüleri izleyenler arasında olayın gerçekliğini sorgulayanlar da vardı. Bazı kullanıcılar, yaşananların önceden planlanmış bir kurgu olduğunu savunarak videonun izlenme amacıyla hazırlandığını düşündüklerini ifade etti.

"KURGUYU AZALTALIM GENÇLER, BAYDI"

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kullanıcı, "Kurguyu azaltalım gençler baydı" diyerek videonun gerçekliğini sorgularken, bir başka kullanıcı ise "Kurgu değil inanın" yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar da olayın gerçek olup olmamasından bağımsız olarak kadının kuryeye yönelik davranışını eleştirdi. Özellikle teslimat için gelen bir çalışanın bu şekilde görüntülenmesi ve uygunsuz bir teklifle karşı karşıya bırakılması tepki topladı.

Kaynak: Haberler.com
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