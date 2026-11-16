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Meteoroloji bugün birçok bölgede yağmur, Van ve Hakkari'de kar bekliyor

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Meteoroloji bugün birçok bölgede yağmur, Van ve Hakkari'de kar bekliyor
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Meteoroloji, bugün Trakya, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak bekliyor. Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklendiğini bildirdi.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Trakya, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak beklendiğini, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur bekleniyor. MGM, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini açıkladı.

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklendiğini bildirdi. Öte yandan, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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