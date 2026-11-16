Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

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Bir döneme damga vuran "Bekar Gezelim" şarkısıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'den acı haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, müzik dünyasını yasa boğdu.

ACI HABERİ GRUP ARKADAŞI DUYURDU

Ali Abacı'nın vefatını, Grup Laçin'in üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Uzun yıllar birlikte müzik yaptıkları arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz."

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ali Abacı'nın ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. 60 yaşında yaşamını yitiren sanatçının 16 Kasım'da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

"BEKAR GEZELİM" ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINDI

1990'lı yıllarda büyük ilgi gören Grup Laçin, özellikle "Bekar Gezelim" şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Grubun bir dönem solistliğini üstlenen ve bağlama çalan Ali Abacı, kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin hafızasında yer edindi.

Abacı'nın vefatıyla Grup Laçin, müzik yolculuğunda birlikte çalıştığı isimlerden birini daha kaybetti.