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Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

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Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti
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ABD'li yayıncı Clavicular, boynuna tasma takılan bir erkeğin dört ayak üzerinde durarak bir kadının çizmelerini öptüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sıra dışı anlar kameraya yansıdı.

ABD'li yayıncı Clavicular'ın karşılaştığı ilginç manzara kameraya yansıdı. Boynuna tasma takılan bir erkeğin, bir kadının önünde dört ayak üzerinde durarak çizmelerini öpmesi şaşkınlık yarattı. Yayıncının gördükleri karşısında verdiği tepki de dikkat çekti.

TASMA TAKAN ADAM KADININ ÇİZMELERİNİ ÖPTÜ

Gece saatlerinde açık havada kaydedilen görüntülerde, pembe saçlı, beyaz üst ve kot şort giyen bir kadının elinde tasma tuttuğu görüldü. Tasmanın diğer ucundaki siyah giyimli erkek ise çimlerin üzerinde dört ayak üzerinde duruyordu. Kadının çizmelerini öpen adamın bu davranışı, olaya tanık olan yayıncıyı şaşkına çevirdi.

YAYINCI GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

İkiliyle konuşmaya başlayan yayıncının şaşkınlığı görüntülere yansırken, tasmalı erkek bir süre sonra ayağa kalktı. Çevrede başka kişilerin de bulunduğu anlaşılan görüntüler, sıra dışı anlara sahne oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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