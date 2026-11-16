Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Güncelleme:
14 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce çok konuşulan jet ski fotoğrafının perde arkasını anlattı. Kendisini 15 yıl boyunca vaazlara götüren kişinin fotoğrafını Hürriyet gazetesine 10 milyon liraya satmaya çalıştığını belirten Ünlü, aynı kişinin kendisine emanet ettiği Osmanlı dönemine ait değerli hat levhalarını da habersiz sattığını öne sürdü.

  • Ahmet Mahmut Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaaz programlarına götüren kişinin jet ski fotoğrafını çekerek Hürriyet gazetesinden 10 milyon lira istediğini öne sürdü.
  • Ünlü, Ocak 2000'de cezaevine girmeden önce emanet ettiği Osmanlı dönemine ait değerli hat levhalarının izinsiz satıldığını iddia etti.
  • Ünlü, jet skiye binerken üzerinde haşema bulunduğunu ve fotoğrafta avret yerlerinin açık olmadığını savundu.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce çok konuşulan jet ski fotoğrafıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaaz programlarına götüren kişinin fotoğrafını çekerek Hürriyet gazetesinden 10 milyon lira istediğini öne sürdü. Aynı kişinin kendisine emanet ettiği Osmanlı dönemine ait değerli hat levhalarını da izinsiz sattığını iddia etti.

"15 SENE BENİ GEZDİRDİ BU ADAM"

Mahmudi Şura Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Samsun Sohbetleri" etkinliğinde konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, geçmişte yaşadığı olayları anlattı. Yıllarca yanında bulunan ve kendisini vaaz programlarına götüren kişinin jet ski fotoğrafını gazeteye satmaya çalıştığını ileri süren Ünlü, "15 sene beni gezdirdi adam. Ondan sonra jet ski meselesinde resmimi çekip Hürriyet gazetesine sat. Hürriyet gazetesinden 10 milyon para istiyor. Bu resmi sana vereceğim diye" ifadelerini kullandı.

"AVRET YERLERİM AÇIK DEĞİLDİ"

Fotoğrafta uygunsuz bir durum olmadığını savunan Ünlü, jet skiye binerken üzerinde haşema bulunduğunu ve avret yerlerinin açık olmadığını söyledi.

EMANET ETTİĞİ DEĞERLİ LEVHALARI SATTIĞINI İDDİA ETTİ

Ünlü, söz konusu kişiyle yaşadığı anlaşmazlığın yalnızca jet ski fotoğrafıyla sınırlı olmadığını belirtti. Ocak 2000'de cezaevine girmeden önce evine baskın yapılabileceği yönünde haberler aldığını anlatan Ünlü, Osmanlı döneminden kalma değerli hat levhalarını koruması için bu kişiye emanet ettiğini söyledi.

Kişinin maddi durumunun iyi olması nedeniyle kendisine güvendiğini belirten Ünlü, "Mercedes arabası var, zengin adam. Ben de dedim herhalde malımı çalmaz. Güvendim ona" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra emanetlerini geri istediğinde levhaların satıldığını öğrendiğini ileri süren Ünlü, söz konusu kişinin satış için babasından izin aldığını söylediğini, ancak babasının böyle bir izin vermediğini anlattı. Ünlü, "O kadar büyük maddi zarar verdi ki bana" sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"BOL SARIĞI, CÜBBESİ SİZİ ALDATMASIN"

Suçlamalarda bulunduğu kişinin dini çevrelerden olduğunu ve İsmailağa'ya geldiğinde cübbe giyip sarık sardığını anlatan Ünlü, yaşadıklarını Mahmud Ustaosmanoğlu'na da aktardığını söyledi.

İnsanların dini görünüşleriyle değil, özellikle maddi konulardaki davranışlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, "Bol sarığı, cübbesi sizi aldatmasın. Bir adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Para işlerine bakın. Akçeli işlere bakın" ifadelerini kullandı.

Ünlü, konuşmasını "Arkadaş diye bir şey yok. Vefa diye bir şey yok. Dürüstlük diye bir şey yok. Emanet diye bir şey kalmamış" sözleriyle tamamladı.

★ Okurların en beğendiği yorum
Bay Che:Bunun ajan olduğu ifşa oldu ama hala Türkiye'de ve müritleri var ilginç. Açın izleyin Fatih Altaylı programında kol düğmesi diye aratın
Tüm yorumlar (14)
İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı29Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBay Che:★ Okurların en beğendiği

Bunun ajan olduğu ifşa oldu ama hala Türkiye'de ve müritleri var ilginç. Açın izleyin Fatih Altaylı programında kol düğmesi diye aratın

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Yahudi savunucusu Fatih Altaylı değil Cübbeli mi ajan, hadi ordan Altaylı müridleri sizi !

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıorhangazi118:

kol dügmesi ingiliz malı olunca ajan mı oluyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıEmin Baba:

Cübbeli Ahmet hoca babadan zengin babası iş adamı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Ulan adam tüpçüydü fatihte ne anlatıyon sen malları babamdan alıyordu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıAhmet yokuş:

Yorumlara baktımda insanlar iftira atmaktan korkmuyor arkadaşının yazlığına misafir gitmiş adama iftira atıyorsunuz cübbeli hoca namaz kılın oruç tutun diyor diye sevmiyonuz kılmayın yarın ahirette göreceksiniz .

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
Haber YorumlarıCengiz Kesici:

Bu kadar çok seviyorsan koynunda yatır. Bu örümcek kafalılar bu ülkenin en büyük düşmanıdır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıBenim Kkk:

be aptqlca bir inanc bu boyle avret yerlwrim acik degil di lqfa baj kim takar senin avret yerlerini insani bir eylemi yukariin emri gibi anlatiyorlar siz ne yiyip iciyorsuniz mistikalar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bir tane din adamının Jet ski'ye binmesini her fırsatta bir suç gibi gündeme getirilmesi aptalca değil avret yeri konusumu aptalca ? Az fitneci değilsiniz la !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Tüccar tüccara kazık atmış.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç

Kaos büyüyor! Görüntü bugün kaydedildi
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

Milli Takım yenildi ama o alkışlandı: Olmasaydı...
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı26

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı

Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti37

Millilerimiz Uluslar Ligi'nde ''0'' çekti
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!