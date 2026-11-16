Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'da askeri üniformalı kişiler, bir erkeği sokak ortasında zorla minibüse bindirerek götürdü. Erkeğin eşi ve çevredeki vatandaşlar görevlilere engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ülkede zorla askere alma uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken yaşanan arbede kameraya yansıdı.
- Ukrayna'da askeri üniformalı kişiler bir erkeği sokak ortasında zorla beyaz minibüse bindirdi; olay kameraya yansıdı.
- Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 30 Ekim'de Çernivtsi bölgesinde görev yapan beş askerlik şubesi yetkilisinin zorla alıkoyma, işkence ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.
- Soruşturmada, cephede savaşmış ve üç çocuk babası olduğu için askerlikten erteleme hakkı bulunan bir erkeğin zorla götürüldüğü, İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in müdahalesiyle serbest bırakıldığı belirlendi.
Ukrayna'da askeri üniformalı kişilerin bir erkeği zorla minibüse bindirdiği anlar kameraya yansıdı. Olay sırasında bir kadın, götürülmek istenen erkeği kurtarmak için görevlilere müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda erkek, yaşanan arbede sonrasında araca bindirilerek götürüldü.
KADIN GÖREVLİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde, askeri üniforma giyen bir grup kişinin sokak ortasında bir erkeği beyaz minibüse götürmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada çevrede bulunan kadınlar görevlilere tepki gösterirken bir kadın da araya girerek erkeğin götürülmesini engellemeye çalışıyor. Taraflar arasında itişmeler yaşanırken çevredeki vatandaşlar da olaya dahil oluyor. Yaşananlara rağmen erkek minibüse bindiriliyor.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde askerlerin çevresinde toplanan kadınların araca doğru yöneldiği, bazı kişilerin ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiği görülüyor. Minibüsün kapısında yaşanan arbede sırasında görevliler erkeği aracın içine almaya çalışıyor.
UKRAYNA'DA ZORLA ASKERE ALMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin seferberlik kapsamında orduya alınması için çalışmalar devam ediyor. Ancak askerlik şubesi görevlilerinin sokaklarda zor kullanarak erkekleri araçlara bindirdiği olaylar, ülkede tartışmalara neden oluyor.
Fransız haber ajansı AFP'nin ekim ayında yayımladığı araştırmada, zorla askere alma uygulamaları ele alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan bir olayda, bir erkeğin görevliler tarafından zorla araca bindirildiği görüntüler incelendi. Yetkililer, söz konusu kişinin askerlik kayıt yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve görevlilerden kaçmaya çalıştığını savundu.
BEŞ ASKERLİK ŞUBESİ GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 30 Ekim'de Çernivtsi bölgesinde görev yapan beş askerlik şubesi yetkilisinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin erkekleri zorla alıkoyma, işkence ve rüşvet suçlamalarıyla soruşturulduğu açıklandı.
Soruşturma kapsamında, daha önce cephede savaşmış ve üç çocuk babası olduğu için askerlikten erteleme hakkı bulunan bir erkeğin de zorla götürüldüğü belirlendi. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in müdahalesinin ardından söz konusu kişi serbest bırakıldı.