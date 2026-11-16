Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi Haber Videosunu İzle
Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'da askeri üniformalı kişiler, bir erkeği sokak ortasında zorla minibüse bindirerek götürdü. Erkeğin eşi ve çevredeki vatandaşlar görevlilere engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ülkede zorla askere alma uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken yaşanan arbede kameraya yansıdı.

  • Ukrayna'da askeri üniformalı kişiler bir erkeği sokak ortasında zorla beyaz minibüse bindirdi; olay kameraya yansıdı.
  • Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 30 Ekim'de Çernivtsi bölgesinde görev yapan beş askerlik şubesi yetkilisinin zorla alıkoyma, işkence ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.
  • Soruşturmada, cephede savaşmış ve üç çocuk babası olduğu için askerlikten erteleme hakkı bulunan bir erkeğin zorla götürüldüğü, İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in müdahalesiyle serbest bırakıldığı belirlendi.

Ukrayna'da askeri üniformalı kişilerin bir erkeği zorla minibüse bindirdiği anlar kameraya yansıdı. Olay sırasında bir kadın, götürülmek istenen erkeği kurtarmak için görevlilere müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda erkek, yaşanan arbede sonrasında araca bindirilerek götürüldü.

KADIN GÖREVLİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, askeri üniforma giyen bir grup kişinin sokak ortasında bir erkeği beyaz minibüse götürmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada çevrede bulunan kadınlar görevlilere tepki gösterirken bir kadın da araya girerek erkeğin götürülmesini engellemeye çalışıyor. Taraflar arasında itişmeler yaşanırken çevredeki vatandaşlar da olaya dahil oluyor. Yaşananlara rağmen erkek minibüse bindiriliyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde askerlerin çevresinde toplanan kadınların araca doğru yöneldiği, bazı kişilerin ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiği görülüyor. Minibüsün kapısında yaşanan arbede sırasında görevliler erkeği aracın içine almaya çalışıyor.

UKRAYNA'DA ZORLA ASKERE ALMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin seferberlik kapsamında orduya alınması için çalışmalar devam ediyor. Ancak askerlik şubesi görevlilerinin sokaklarda zor kullanarak erkekleri araçlara bindirdiği olaylar, ülkede tartışmalara neden oluyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin ekim ayında yayımladığı araştırmada, zorla askere alma uygulamaları ele alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan bir olayda, bir erkeğin görevliler tarafından zorla araca bindirildiği görüntüler incelendi. Yetkililer, söz konusu kişinin askerlik kayıt yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve görevlilerden kaçmaya çalıştığını savundu.

BEŞ ASKERLİK ŞUBESİ GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 30 Ekim'de Çernivtsi bölgesinde görev yapan beş askerlik şubesi yetkilisinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin erkekleri zorla alıkoyma, işkence ve rüşvet suçlamalarıyla soruşturulduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce cephede savaşmış ve üç çocuk babası olduğu için askerlikten erteleme hakkı bulunan bir erkeğin de zorla götürüldüğü belirlendi. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in müdahalesinin ardından söz konusu kişi serbest bırakıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans11

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı

Kabin ekibine kabus yaşattı: Uçak iner inmez gözaltına alındı

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı

AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Ormanlık alana atılan koltuktan parçalanmış erkek cesedi çıktı

Ormanlık alana atılan koltuktan vahşet çıktı! Yarısı yok

Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti