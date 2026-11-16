Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

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Ukrayna'da askeri üniformalı kişilerin bir erkeği zorla minibüse bindirdiği anlar kameraya yansıdı. Olay sırasında bir kadın, götürülmek istenen erkeği kurtarmak için görevlilere müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda erkek, yaşanan arbede sonrasında araca bindirilerek götürüldü.

KADIN GÖREVLİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, askeri üniforma giyen bir grup kişinin sokak ortasında bir erkeği beyaz minibüse götürmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada çevrede bulunan kadınlar görevlilere tepki gösterirken bir kadın da araya girerek erkeğin götürülmesini engellemeye çalışıyor. Taraflar arasında itişmeler yaşanırken çevredeki vatandaşlar da olaya dahil oluyor. Yaşananlara rağmen erkek minibüse bindiriliyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde askerlerin çevresinde toplanan kadınların araca doğru yöneldiği, bazı kişilerin ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiği görülüyor. Minibüsün kapısında yaşanan arbede sırasında görevliler erkeği aracın içine almaya çalışıyor.

UKRAYNA'DA ZORLA ASKERE ALMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin seferberlik kapsamında orduya alınması için çalışmalar devam ediyor. Ancak askerlik şubesi görevlilerinin sokaklarda zor kullanarak erkekleri araçlara bindirdiği olaylar, ülkede tartışmalara neden oluyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin ekim ayında yayımladığı araştırmada, zorla askere alma uygulamaları ele alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan bir olayda, bir erkeğin görevliler tarafından zorla araca bindirildiği görüntüler incelendi. Yetkililer, söz konusu kişinin askerlik kayıt yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve görevlilerden kaçmaya çalıştığını savundu.

BEŞ ASKERLİK ŞUBESİ GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 30 Ekim'de Çernivtsi bölgesinde görev yapan beş askerlik şubesi yetkilisinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin erkekleri zorla alıkoyma, işkence ve rüşvet suçlamalarıyla soruşturulduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce cephede savaşmış ve üç çocuk babası olduğu için askerlikten erteleme hakkı bulunan bir erkeğin de zorla götürüldüğü belirlendi. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in müdahalesinin ardından söz konusu kişi serbest bırakıldı.