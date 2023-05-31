10 ilde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından 10 ilde sağanak yağışlar etkili oldu. İzmir, Ankara, Eskişehir, Kars, Denizli, Kayseri, Ardahan, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar'da etkili olan yağışlar nedeniyle ev ve iş yerleri suyla dolarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

İzmir'de yağış, öğleden sonra etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, Çiğli ilçesindeki bazı sokaklar ve caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde de ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken suya teslim oldu.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ONARIYORUZ"

Yağışa hazırlıksız yakalanan İzmirliler, su basan ev ve iş yerlerindeki suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yağışın ardından teyakkuza geçen belediye ekipleri her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede esnaflık yapan Erdem Balyacı, "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" diye konuşurken, Nurullah Altun da, "Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı, evimizi su basıyor. Sürekli tadilat yapmaktan bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz kendi imkanlarımızla onarıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, taştı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, Anadolu Bulvarı'ndaki sokakta hafif ticari araçta mahsur kalan iki kişi, belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarıldı.

YOL ÇÖKTÜ

Yağışın ardından Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde de yolda çökme meydana geldi. Trafiğe kapatılan caddede onarım çalışması gerçekleştirildi.

Mahallede yaşayan Mahmut Polat, "Daha önce de bu yolda çökmeler olmuştu, hatta bir keresinde içerisine araba bile düşmüştü. Büyük bir yağmur yağdığında böyle oluyor. Alt yapısı iyi değil. Ben yurt dışında yaşıyorum ama buraya gelip böyle gördüğüm zaman üzülüyorum" dedi.

PORSUK ÇAYI RENK DEĞİŞTİRDİ

Eskişehir'de son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından kentin simgelerinden olan Porsuk Çayı'nın rengi değişti. Çayın renginin bulanıklaştığını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kahverengiye dönüşen çay ve üzerinde yer alan rengarenk yaya köprüleri, dron yardımıyla görüntülendi. Rengi değişen çayda turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar değişik görüntüler ortaya çıkardı.

KARS'TA HORTUM

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Merkeze bağlı Ölçülü köyünde rüzgar, hortuma dönüştü. Kısa süre içinde köyde etkili olan hortum nedeniyle 3 ev, 2 ahır ve bir cami lojmanının çatı ve duvarlarında hasar oluştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği köyde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

DENİZLİ'DE SU BASKINLARI

Denizli'de öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda su taşkınları yaşandı. Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi. Bazı caddelerde trafik akışı aksarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalara müdahalede bulunarak suyu tahliye etti.

KAYSERİ'DE SAĞANAK

Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşama doğru başlayan yağış, gece boyunca etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

ARDAHAN'DA DOLU VE SAĞANAK

Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağışlar özellikle Ardahan-Artvin ve Göle ilçesi arasında etkisini sürdürüyor.

KÜTAHYA 2 SAATTE KABUSU YAŞADI

Kütahya il merkezinde yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı. Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden olurken, su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor. Kütahya Belediyesi ekipleri de su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Gediz ve Şaphane ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım alanlarında zarara neden oldu.

BİLECİK'TE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Bilecik kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Baskın nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan 3 araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol yeniden kullanıma açıldı.

Şehrin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi. Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını devam ettiriyor.

AFYONKARAHİSAR'DA İŞ MAKİNELİ MÜDAHALE

Yağışlar nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı Kavşağı alt geçidini su bastı. Emniyet, Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunan vatandaşları tahliye etti. Buradan sadece ağır tonajlı ve yüksek araçların geçişine izin verilirken, Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, iş makineleriyle alt geçitteki suyun tahliyesini sağladı.