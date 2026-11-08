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7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu

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7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu Haber Videosunu İzle
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
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Galatasaray'ın Amedspor maçında Rafael Leao ile bulduğu gol ve sarı-kırmızılı futbolcuların sevinçlerinin ardından sarı kart iddiası gündeme geldi. İşte yaşanan gelişme...

  • Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, Amedspor karşısında 7. dakikada gol attı ve takım arkadaşları formalarını kafalarına geçirerek sevinç gösterisi yaptı.
  • Eski hakem Bülent Yıldırım, formayla kafayı kapatmanın kural kitabına göre sarı kart gerektirdiğini, abartılı sevinç koreografisinin tespit edilip en az 1 sarı kart gösterilmesi gerektiğini söyledi.
  • Eski hakem Seçim Demirel, tüm oyunculara kart gösterilmesinin doğru olmayacağını, belki 1 ya da 2 oyuncuya sarı kart gösterilebileceğini belirtti.

Süper Lig'in lideri Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Rafael Leao, Amedspor karşısında 7. dakikada ağları sarstı. 

TARTIŞMA YARATAN SEVİNÇ

Bu golün ardından Galatasaraylı futbolcular, formalarını kafalarına geçirip gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların bu gol sevincinin ardından oyuncuların kural kitapçığı gereği sarı kart görmeleri gerektiği vurgulandı.

SARI KART GEREKİR Mİ?

beIN Trio'da yorum yapan eski hakem Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, "Galatasaray'ın gol sevincinde kart gerekir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Görüntü: beIN Sports

''MİNİMUM 1 SARI KART GEREKİRDİ''

Pozisyonu yorumlayan Bülent Yıldırım,  "Kitaba göre formayla kafayı kapatmak sarı kart gerektiren bir ihlaldir. Kitap hakemliğine göre 7 tane sarı kart göstermeli. Hakemin bir yaptırım uygulamak zorunda. Kayıtsız kalmak da doğru değil. 7 tane sarı kart diye bir dünya yok. Burada bu koreografik, abartılı gol sevincinin hakem tarafından tespit edilip minimum 1 sarı kart gerekirdi. Yaptırımsız geçilmesi doğru değil." dedi. 

''BELKİ 1 YA DA 2 OYUNCUYA SARI KART GÖSTERİLEBİLİRDİ''

Seçim Demirel ise "Hepsine sarı kart çıkması doğru olmaz. Belki 1 ya da 2 oyuncuya sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi doğru değil." şeklinde değerlendirmede bulundu. 

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTarzoptik Optik:

Ahlaksızlar

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Haber YorumlarıOsman Kaan:

topik misin optik misin nesin ,neresi ahlaksizlik ?

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Haber YorumlarıFerhat Gül:

oyuncunun yüzü kapanmıyorsa kart gerektirmez. kuralı bilmiyorlar konuşuyorlar boş boş

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Haber YorumlarıFatma123456:

Nasıl sevineceklerini sizemi sorucaklar...

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