7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu

Süper Lig'in lideri Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Rafael Leao, Amedspor karşısında 7. dakikada ağları sarstı.

TARTIŞMA YARATAN SEVİNÇ

Bu golün ardından Galatasaraylı futbolcular, formalarını kafalarına geçirip gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların bu gol sevincinin ardından oyuncuların kural kitapçığı gereği sarı kart görmeleri gerektiği vurgulandı.

SARI KART GEREKİR Mİ?

beIN Trio'da yorum yapan eski hakem Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, "Galatasaray'ın gol sevincinde kart gerekir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Görüntü: beIN Sports

''MİNİMUM 1 SARI KART GEREKİRDİ''

Pozisyonu yorumlayan Bülent Yıldırım, "Kitaba göre formayla kafayı kapatmak sarı kart gerektiren bir ihlaldir. Kitap hakemliğine göre 7 tane sarı kart göstermeli. Hakemin bir yaptırım uygulamak zorunda. Kayıtsız kalmak da doğru değil. 7 tane sarı kart diye bir dünya yok. Burada bu koreografik, abartılı gol sevincinin hakem tarafından tespit edilip minimum 1 sarı kart gerekirdi. Yaptırımsız geçilmesi doğru değil." dedi.

''BELKİ 1 YA DA 2 OYUNCUYA SARI KART GÖSTERİLEBİLİRDİ''

Seçim Demirel ise "Hepsine sarı kart çıkması doğru olmaz. Belki 1 ya da 2 oyuncuya sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi doğru değil." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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