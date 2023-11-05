Ardahan Haber, Ardahan Son Dakika Haberleri - Haberler

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Ardahan Haberleri
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Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağışladı
Ardahan - 04.11.2023
Ardahan'da Gazze'ye Destek İçin Aşure ve Yiyecek Satışı Yapıldı, Kars'ta İsrail Saldırıları Protesto Edildi
Ardahan - 03.11.2023
Ardahan
98.907 (2019 itibarıyla)
17°
Parçalı Bulutlu
Namaz Vakitleri
|İmsak
05:12
|Öğle
11:58
|İkindi
14:41
|Akşam
17:06
|Yatsı
18:28
|Vali
|Hüseyin Öner
|Bld. Başkanı
|Faruk Demir - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.ardahan.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.ardahan.bel.tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|6
|Yüzölçümü
|5 km2
|Rakım
|1900m
|Posta Kodu
|75000
|Alan Kodu
|478
|Plaka Kodu
|75
|Koordinatı
|41.10871, 42.70222
|Ardahan Seçim Sonuçları
Ardahan Gündemindeki Kişiler
Ardahan'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplanma
Ardahan - 28.10.2023
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Ardahan - 26.10.2023
1992 yılında Kars’tan ayrılarak il halini alan Ardahan’da, konumu nedeniyle kışlar uzun ve sert geçer. Bu sebeple Kula nehri ve Çıldır Gölü kış aylarında donar. Kış aylarında şehre gelenler büyük buz pisti halini alan Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gezmek gibi sıra dışı tecrübeler edinir. 15 Haziran-15 Temmuz ayları arasında Damal ilçesinde güneşin battığı sırada Atatürk’ün silueti oluşur. Ardahan’ın Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Merkez ve Posof ilçeleri vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ardahan haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ardahan son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.