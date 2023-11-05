Ardahan Haber, Ardahan Son Dakika Haberleri - Haberler

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Ardahan Haberleri

Ardahan haber, Ardahan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ardahan Seçim Sonuçları Ardahan Yerel Seçim Sonuçları 2019 Ardahan Genel Seçim Sonuçları 2018
Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Ardahan - Dün 23:01
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Gazze için dua edildi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Gazze için dua edildi

Ardahan - Dün 20:15
Ardahan kent merkezi sonbahar renklerine büründü

Ardahan kent merkezi sonbahar renklerine büründü

Ardahan - Dün 14:39
Kars, Ardahan ve Erzurum'da Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı ve Buzlanma Oluştu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı ve Buzlanma Oluştu

Ardahan - Dün 10:17
Ardahan Belediyesi Kanalizasyon Hatlarını Yeniliyor

Ardahan Belediyesi Kanalizasyon Hatlarını Yeniliyor

Ardahan - Dün 09:24
Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağışladı

Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağışladı

Ardahan - 04.11.2023
Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto yürüyüşü düzenlendi

Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto yürüyüşü düzenlendi

Ardahan - 04.11.2023
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan - 03.11.2023
Ardahan'da Gazze'ye Destek İçin Aşure ve Yiyecek Satışı Yapıldı, Kars'ta İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Ardahan'da Gazze'ye Destek İçin Aşure ve Yiyecek Satışı Yapıldı, Kars'ta İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Ardahan - 03.11.2023
Ardahan'da Filistin'e destek çadırı kuruldu

Ardahan'da Filistin'e destek çadırı kuruldu

Ardahan - 03.11.2023
Ardahan'da 350 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirildi

Ardahan'da 350 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirildi

Ardahan - 02.11.2023

Ardahan

Nüfus98.907 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 1717°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
05:12 		Öğle
11:58 		İkindi
14:41 		Akşam
17:06 		Yatsı
18:28
ValiHüseyin Öner
Bld. BaşkanıFaruk Demir - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.ardahan.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.ardahan.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı6
Yüzölçümü5 km2
Rakım1900m
Posta Kodu75000
Alan Kodu478
Plaka Kodu75
Koordinatı41.10871, 42.70222
Ardahan Seçim Sonuçları
Ardahan Gündemindeki Kişiler
Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan - 02.11.2023
Gönüllü Kuaförler Köy Köy Dolaşıp Öğrencilerin Saç Bakımını Yapıyor

Gönüllü Kuaförler Köy Köy Dolaşıp Öğrencilerin Saç Bakımını Yapıyor

Ardahan - 02.11.2023
Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

Ardahan - 02.11.2023
Ardahan'da Gazze'ye Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Ardahan'da Gazze'ye Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Ardahan - 02.11.2023
Ardahan'da ziyaret amaçlı cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı

Ardahan'da ziyaret amaçlı cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı

Ardahan - 02.11.2023
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Ardahan - 01.11.2023
Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı ve Buzlanma

Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı ve Buzlanma

Ardahan - 01.11.2023
Çıldır Belediyesi Viyadüğe Dev Türk Bayrağı Astı

Çıldır Belediyesi Viyadüğe Dev Türk Bayrağı Astı

Ardahan - 31.10.2023
Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı

Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı

Ardahan - 30.10.2023
Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan - 30.10.2023
Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te 'Cumhuriyet' programı yapıldı

Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te "Cumhuriyet" programı yapıldı

Ardahan - 30.10.2023
Çıldır'da Dere Yolu Işıklandırıldı

Çıldır'da Dere Yolu Işıklandırıldı

Ardahan - 30.10.2023
Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı

Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı

Ardahan - 29.10.2023
Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Ardahan - 29.10.2023
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'a 21 yıl sonra mektup teslim edildi

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'a 21 yıl sonra mektup teslim edildi

Ardahan - 28.10.2023
Ardahan'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplanma

Ardahan'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplanma

Ardahan - 28.10.2023
Ardahan, Kars ve Ağrı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ardahan, Kars ve Ağrı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ardahan - 28.10.2023
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan - 27.10.2023
Ardahan'da 225 Üreticiye 212 Ton Tritikale Tohumu Dağıtıldı

Ardahan'da 225 Üreticiye 212 Ton Tritikale Tohumu Dağıtıldı

Ardahan - 27.10.2023
Erzincan ve Ardahan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan ve Ardahan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan - 26.10.2023
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ardahan - 26.10.2023
Ardahan'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Ardahan'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Ardahan - 26.10.2023
Ardahan'da Tarihi Eser Operasyonu: 4 Sikke ve Heykelcik Ele Geçirildi

Ardahan'da Tarihi Eser Operasyonu: 4 Sikke ve Heykelcik Ele Geçirildi

Ardahan - 25.10.2023
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan - 25.10.2023
Ardahan'da Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan - 25.10.2023
Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da yoğun sis

Ardahan - 25.10.2023
Ardahan'da Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan - 25.10.2023
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapıları'nda aranan 13 şüpheli yakalandı

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapıları'nda aranan 13 şüpheli yakalandı

Ardahan - 24.10.2023
Ardahan'da aranan 13 şüpheli yakalandı

Ardahan'da aranan 13 şüpheli yakalandı

Ardahan - 23.10.2023
Ardahan PTT'nin 183. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Ardahan PTT'nin 183. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Ardahan - 23.10.2023
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ardahan - 22.10.2023
Ardahan'da Kereste Fabrikasında Yangın: Bir Otomobil Küle Döndü

Ardahan'da Kereste Fabrikasında Yangın: Bir Otomobil Küle Döndü

Ardahan - 21.10.2023
Sahara Geçidinde Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Sahara Geçidinde Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan - 21.10.2023
Ardahan'da Dağlar Karla Beyaza Büründü

Ardahan'da Dağlar Karla Beyaza Büründü

Ardahan - 21.10.2023
Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ardahan - 20.10.2023
Ardahan'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

Ardahan'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

Ardahan - 20.10.2023
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

Ardahan - 20.10.2023
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Ardahan - 19.10.2023
İklim değişikliği Posof'ta arıları olumsuz etkiledi

İklim değişikliği Posof'ta arıları olumsuz etkiledi

Ardahan - 19.10.2023
1992 yılında Kars’tan ayrılarak il halini alan Ardahan’da, konumu nedeniyle kışlar uzun ve sert geçer. Bu sebeple Kula nehri ve Çıldır Gölü kış aylarında donar. Kış aylarında şehre gelenler büyük buz pisti halini alan Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gezmek gibi sıra dışı tecrübeler edinir. 15 Haziran-15 Temmuz ayları arasında Damal ilçesinde güneşin battığı sırada Atatürk’ün silueti oluşur. Ardahan’ın Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Merkez ve Posof ilçeleri vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ardahan haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ardahan son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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