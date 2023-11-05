Ardahan Haber, Ardahan Son Dakika Haberleri - Haberler

Ardahan 98.907 (2019 itibarıyla) 98.907 17° 17° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

05:12 Öğle

11:58 İkindi

14:41 Akşam

17:06 Yatsı

18:28 Vali Hüseyin Öner Bld. Başkanı Faruk Demir - (CHP) Valilik Sitesi http://www.ardahan.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.ardahan.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 5 km2 Rakım 1900m Posta Kodu 75000 Alan Kodu 478 Plaka Kodu 75 Koordinatı 41.10871, 42.70222 Ardahan Seçim Sonuçları

1992 yılında Kars’tan ayrılarak il halini alan Ardahan’da, konumu nedeniyle kışlar uzun ve sert geçer. Bu sebeple Kula nehri ve Çıldır Gölü kış aylarında donar. Kış aylarında şehre gelenler büyük buz pisti halini alan Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gezmek gibi sıra dışı tecrübeler edinir. 15 Haziran-15 Temmuz ayları arasında Damal ilçesinde güneşin battığı sırada Atatürk’ün silueti oluşur. Ardahan’ın Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Merkez ve Posof ilçeleri vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ardahan haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ardahan son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.