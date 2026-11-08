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Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez

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Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Haber Videosunu İzle
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaptı. Başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan krizin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeştir, kardeşliğimizi sarsmak isteyenler aramıza giremez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gücüne dikkat çekerek Türkiye'nin İkinci Karabağ Savaşı sırasında verdiği desteğin unutulmayacağını söyledi. Aliyev'in açıklamaları, başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından geldi.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİ HİÇ UNUTULMAYACAK"

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca siz ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaş boyunca sergilediği dayanışmaya teşekkür eden Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir kardeşlik temeline dayandığını vurguladı.

"KİMSE TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN ARASINA GİREMEZ"

Aliyev'in ortak basın toplantısında verdiği en dikkat çekici mesaj ise iki ülke arasındaki ilişkileri hedef alan girişimlere yönelik oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun sarsılmaz olduğunu belirten Aliyev, "Türkiye ile sarsılmaz dostluğumuz var. Kimse Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği arasına girmeye çalışamaz" dedi.

İki ülke arasındaki bağların dünyada benzerine az rastlanır nitelikte olduğunu ifade eden Aliyev, "Dünyada bizim kadar birbirine bağlı olan halklar da devletler de yoktur" sözleriyle kardeşlik vurgusunu sürdürdü.

BAŞÖRTÜSÜ KRİZİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Aliyev'in açıklamaları, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan krizin ardından gelmesi bakımından dikkat çekti. Erdoğan ile kameraların karşısına geçen Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hiçbir girişimle zedelenemeyeceğini vurguladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki konumuna da değinerek, "Erdoğan dünyada büyük güç" ifadelerini kullandı. Aliyev'in sözleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü biçimde sürdürüleceği mesajı olarak öne çıktı. 

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
tuncay.brn:ikili oynuyon aliyev israil dostun olmus
Tüm yorumlar (10)
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıtuncay.brn:★ Okurların en beğendiği

ikili oynuyon aliyev israil dostun olmus

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarımurat özkan:

Hadi ordan Karabağ savaşı öncesi kuran ve başını kapatmış karın ile poz verdin şimdi çocukların milletin giyimine el uzatıyorsun seni buralara o insanlar taşıdı ve indirmesinide bilirler

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Haber YorumlarıHarun Sarikaya:

hep kardeş dediklerimizden en büyük kötülüğü gördük

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Haber YorumlarıBi Konfeti:İlk yorumu

Aliyev arab kültürü dilini adetini örfünü ülkesinde istemiyor tüm tekke medrese ve dergahları kapatma kararı almasından neden rahatsız oluyor anlamadım sonuçta adamın kendi ülkesi ve kendi kuralları ve kanunları var

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Haber Yorumlarınahit.cansiz.dayi:

gardaşın kalsın sizde aliev,gönderme daha sizin olsunnn????????

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