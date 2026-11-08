Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gücüne dikkat çekerek Türkiye'nin İkinci Karabağ Savaşı sırasında verdiği desteğin unutulmayacağını söyledi. Aliyev'in açıklamaları, başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından geldi.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİ HİÇ UNUTULMAYACAK"

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca siz ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaş boyunca sergilediği dayanışmaya teşekkür eden Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir kardeşlik temeline dayandığını vurguladı.

"KİMSE TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN ARASINA GİREMEZ"

Aliyev'in ortak basın toplantısında verdiği en dikkat çekici mesaj ise iki ülke arasındaki ilişkileri hedef alan girişimlere yönelik oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun sarsılmaz olduğunu belirten Aliyev, "Türkiye ile sarsılmaz dostluğumuz var. Kimse Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği arasına girmeye çalışamaz" dedi.

İki ülke arasındaki bağların dünyada benzerine az rastlanır nitelikte olduğunu ifade eden Aliyev, "Dünyada bizim kadar birbirine bağlı olan halklar da devletler de yoktur" sözleriyle kardeşlik vurgusunu sürdürdü.

BAŞÖRTÜSÜ KRİZİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Aliyev'in açıklamaları, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan krizin ardından gelmesi bakımından dikkat çekti. Erdoğan ile kameraların karşısına geçen Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hiçbir girişimle zedelenemeyeceğini vurguladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki konumuna da değinerek, "Erdoğan dünyada büyük güç" ifadelerini kullandı. Aliyev'in sözleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü biçimde sürdürüleceği mesajı olarak öne çıktı.