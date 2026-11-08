Kocaeli Kandıra'da üzerine gardırop devrilen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üzerine gardırobun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurtyeri Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Kuzey Ü, tırmanmaya çalıştığı gardırobun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzey Ü'nün cenazesi, Kurtyeri Petrol Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA