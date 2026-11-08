Kocaeli Kandıra'da üzerine gardırop devrilen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli Kandıra'da üzerine gardırop devrilen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli Kandıra'da evinde oynarken üzerine gardırop devrilen 2,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Çocuk, Kurtyeri Petrol Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üzerine gardırobun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kurtyeri Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Kuzey Ü, tırmanmaya çalıştığı gardırobun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kuzey Ü'nün cenazesi, Kurtyeri Petrol Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA