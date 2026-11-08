Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir Haber Videosunu İzle
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havaların soğumasıyla sanayiye akın eden sürücülere seslenen Elazığlı oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, antifrizin bin lira civarında olduğunu hatırlattı. Bakım yaptırılmazsa kışın donan su nedeniyle motor bloğunun sökülmesi gerekebileceğini, bu tamirin yaklaşık 60 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, havaların soğumasıyla birlikte aracı olan sürücülere seslenerek, bin liralık antifrizden kaçıp 60 bin liralık masrafa girmemeleri çağrısında bulundu.

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı. Şu anda antifrizin bin lira olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 60 bin liralık masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi.

ANTİFRİZİN FİYATI RENGİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kışlık bakım olarak antifriz, akü ve yağ bakımına bakıldığının altını çizen oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, "Varsa eksiği koyulur. Daha sonra akünün ve antifrizin değeri ölçülür. Kışa hazır bir şekilde araçları buradan göndeririz. Kışın antifriz çok önemli. Motorun su değil de antifrizle çalışması daha iyi oluyor. Bunun yanında aracın aküsünün de iyi olması gerekiyor. Her arabanın antifrizi farklı. Kimisi mavi kimisi de kırmızı, mavi antifriz 700 liradan kırmızı veya pembe ise bin lira civarında oluyor."

BAKIM YAPILMAZSA MOTOR BLOĞU SÖKÜLÜYOR

Yalçınkaya, "Antifriz koyulmazsa, aracın motor kısmında erozyon üretiyor. Kışın özellikle kaloriferlerde kireçten dolayı tıkanma yaşanıyor. Antifriz koyulması en mantıklı yoldur. En azından motoru korursunuz. Bunun aksi yapıldığı zaman ise, özellikle kış aylarda suyun donmasından dolayı motor bloğunun sökümü yapılıyor. Bugün bir motorun bloğunun sökülmesi ve tamiri yaklaşık 60 bin liraya mal oluyor. Bu rakamlar ustadan ustaya da değişiyor. Vatandaşlar bin liralık bakımı yaptırmasam diye düşünüyor ama antifrizi bıraktığı zaman kış mevsimini sorunsuz bir şekilde bitirmiş olur. Antifriz her zaman motoru korur. Bin liradan kaçarak 60 bin liralık masrafa girmesin vatandaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı

Eski bakan yardımcısının eşine tedbir kararı: Mal varlığı incelenecek

ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı

Körfez yine ısındı! ABD önce vurdu, sonra paylaştı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Traş keyfi kanlı bitti: Üzerlerine kurşun yağdı

Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İki çocuk annesini öldüren cani yakalandı
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ülkeyi kana bulayan katliam böyle başladı