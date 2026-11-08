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Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı

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Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı Haber Videosunu İzle
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
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Yeni Parti'de 14-15 Kasım'da yapılacak 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık ön seçimi başladı. Özgür Özel'in tek aday olduğu seçimde, 81 ilde kurulan 3 bin sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erecek. Parti üyeleri sandık başına giderken Genel Başkan Özgür Özel de oyunu kullandı. Kurultayda ise genel başkanın yanı sıra 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu belirlenecek.

Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi için bugün sandık başına gidildi. Partinin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarında kurulan toplam 3 bin sandıkta oy verme işlemleri saat 09.00 itibarıyla başladı. 5 Kasım'dan önce partiye üye olan herkesin oy kullanabildiği ön seçimde mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yer alıyor. Parti üyelerinin yoğun katılımının beklendiği seçimde sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

ÖZGÜR ÖZEL OYUNU KULLANDI

Genel başkanlık ön seçimine tek aday olarak katılan Özgür Özel de sandık başına giderek oyunu kullandı. Kurultay öncesinde üyelerin tercihine başvurulmasını önemseyen Özel, daha önce yaptığı açıklamada parti içi karar süreçlerinde üyelerin söz sahibi olacağı yeni bir sistem oluşturduklarını belirtmişti. Özel, "Gelin, yeni nesil siyasetin ilk büyük adımını hep birlikte atalım." sözleriyle üyeleri ön seçime katılmaya davet etmişti.

81 İLDE 3 BİN SANDIK KURULDU

Yeni Parti'de 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay sürecinde il ve ilçe yönetimlerinin belirlenmesi için de ön seçimler yapılmıştı. İlk olarak üyelerin oylarıyla gerçekleştirilen ön seçimlerin ardından delege oylarıyla kongreler tamamlanmıştı. Genel başkanlık için de benzer bir yöntem uygulanırken, parti üyeleri bugün doğrudan oy kullanarak sürece katılıyor.

17 BAŞLIKLI ÇALIŞMA PROGRAMINI AÇIKLADI

Özgür Özel, ön seçim öncesinde yeni döneme ilişkin 17 başlıktan oluşan çalışma programını duyurdu. Programda partinin toplumsal desteğinin genişletilmesi, üyelerin karar alma mekanizmalarına daha fazla katılması ve iktidara hazır kadroların oluşturulması hedefleri öne çıktı.

Özel'in açıkladığı yol haritasında, ilk seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğun elde edilmesi de hedefler arasında yer aldı.

KURULTAYDA PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENECEK

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek kurultayda binden fazla delege oy kullanacak. Delegeler, genel başkanın yanı sıra 80 kişilik Parti Meclisini ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulunu belirleyecek. Böylece partinin yeni dönem yönetim kadrosu şekillenecek.

Kaynak: Haberler.com
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