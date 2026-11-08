Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz

Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’da Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki müttefikliğin altını çizerek Güney Kafkasya’da kalıcı barış vurgusu yaptı.

“KARABAĞ ZAFERİ TÜM TÜRK COĞRAFYASININ ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

Aliyev’in ardından söz alan Erdoğan, şunları söyledi:

“Karabağ Zaferi’nin altıncı seneyidevriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sözlerimin hemen başında Karabağ’ın azatlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle, hürmetle yâd ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Cenab-ı Allah’tan kendilerine sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor.”

“BİR MİLLET, İKİ DEVLET”

“Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. ‘Bir millet, iki devlet’ şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü’nün sevincini Ankara’nın sevinci, Şuşa’nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.”

“BERABERLİĞİMİZ HER ZAMAN KAİM OLACAKTIR”

“15 Haziran 2021 günü Şuşa’da imzaladığımız beyannameyle müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk’ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hâkim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye; ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan’a teşekkür ediyorum. İnşallah biz de dönem başkanlığımız sırasında teşkilatın daha etkin, daha kurumsal bir yapıya kavuşması için çaba göstereceğiz.”

“ZAFERİ KALICI BARIŞ VE İSTİKRARLA TAÇLANDIRMAK”

“Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi’yle öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan’ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ’ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz. Karabağ’da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras, Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

AĞDAM’DA 40 DERSLİKLİ OKUL

Erdoğan, Karabağ’da Türkiye’nin katkısıyla hayata geçirilen projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“İşte en son Cebrail’de Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisini kazandırmanın gururunu yaşadık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla kurulan bu tesis, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin yeni bir nişanesi olmuştur. Ayrıca Ağdam’da 14.500 metrekare büyüklükteki 40 derslikli okulumuzun inşasına da başlandı. İnşallah gelecek sene İlham kardeşimle birlikte açılışını yapacağız.”

“ŞUŞA’YA GELİRKEN 7 AYRI TÜNELDEN GEÇTİK”

“Aziz kardeşlerim, sözlerime son verirken özellikle bugün buraya gelmemiz esnasında 7 ayrı tünelden geçtik. Bu 7 tünel bölgede bir altyapı inşasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve Şuşa’ya gelirken nereden nereye geldik bunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. İnanıyorum ki bir başka gelişimizde Şuşa çok daha farklı olacak. Fuzuli bir başka farklı olacak. Çünkü bu işe inanmış, başını koymuş bir lider var, bir kadro var. Ve bu lider, bu kadro aynı inançla, aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor.”

“KEDERİNİZİ KEDERİMİZ, SEVİNCİNİZİ SEVİNCİMİZ BİLMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Karabağ zaferini canları ve kanlarıyla tarihimize nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu şanlı zaferini bir kez daha canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya, kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz.”

9 KASIM DEVLET BAYRAK GÜNÜ MESAJI

Konuşmasını Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade’nin Azerbaycan ile Türkiye’nin birliğini anlatan dizeleriyle tamamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızla şanlı Azerbaycan bayrağının göklerde ilelebet yan yana dalgalanmasını nasip eylesin diyorum. 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nüzü en kalbi duygularımla kutluyor, buradan kardeş Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi yolluyorum. İlham kardeşime sıcak ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Haberler.com