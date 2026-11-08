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Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

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Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı
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İstanbul’un Şişli ilçesinde çöpün kenarında görülen, üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cisim paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanının incelemesinde cismin maket, üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu belirlendi.

Şişli’de çöp kenarına bırakılan, saatli dinamite benzeyen cisim bölgede paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından cismin maket olduğu anlaşıldı.

ÇÖP KENARINDA SAATLİ CİSİM

Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında, çöpün kenarında üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer bir cisim görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANI İNCELEDİ

Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket olduğu belirlendi.

ZAMANLAYICI OYUNCAK SAAT ÇIKTI

Cismin üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu ortaya çıktı. Maket, incelenmek üzere polis ekiplerince götürüldü. Güvenlik şeridinin kaldırılmasının ardından bölgede hayat normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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