Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt

Oyuncu Melisa Döngel, özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Daha önce rapçi Murda ile birlikte görüntülenen ve ikili arasında aşk başladığı öne sürülen 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul Bebek'te gazetecilerle bir araya geldi. Döngel, Murda ile ilişkisine açıklık getirirken gelecekte kurmak istediği aileye ilişkin de konuştu.

MURDA İLE AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Geçtiğimiz eylül ayında doğum günü kutlamasında Murda ile birlikte görüntülenen Melisa Döngel'in ünlü rapçiyle aşk yaşadığı iddia edilmişti. O dönem ikilinin birlikte mekandan ayrılması da dikkat çekmiş, ancak taraflar ilişki sorularını yanıtsız bırakmıştı. Döngel, son açıklamasında Murda ile yalnızca arkadaş olduklarını belirterek söylentileri yalanladı.

Murda ile iki müzik klibinde birlikte çalıştıklarını anlatan oyuncu, "Beraber iş yaptık, enerjimiz tuttu. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Doğum günüme de katıldı. Ancak ilişki falan yok, çok zorlamayın. Şu an aşk yok ama olmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK EVLİLİĞİ ÇOK İSTİYORUM"

Hayatında şu anda kimse olmadığını söyleyen Melisa Döngel, artık gelip geçici ilişkiler yerine ciddi bir birliktelik aradığını dile getirdi. Hayalindeki erkekte fiziksel özelliklerden çok karaktere önem verdiğini belirten oyuncu, "Boş bir aşk istemiyorum; 'Haydi beraber olduk, vakit geçirdik' gibi değil. Artık evliliği de çok istiyorum. Kas veya benzeri şeylerden ziyade maneviyat, kadına verilen değer, saygı ve sevgi çok daha önemli. Adam gibi biri çıksın, ben de onu adam gibi seveyim, o da beni adam gibi sevsin" dedi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Evlilik hayalinin yanı sıra çocuk sahibi olmak istediğini de açıklayan Döngel, kız kardeşi Elif ile yaşadığı deneyimden söz etti. Kardeşinin küçük yaşlardan beri kendisiyle birlikte yaşadığını anlatan oyuncu, bu süreçte sorumluluk almayı öğrendiğini ve Elif'i kendi çocuğu gibi gördüğünü belirtti. Gelecekte anne olduğunda nasıl bir hassasiyet göstereceğini şimdiden bildiğini söyleyen Döngel, anne olmayı çok istediğini vurguladı.