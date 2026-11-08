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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti.

ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, Karabağ Zaferi'nin 6. yılı dolayısıyla geldiği Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Şuşa Valiliği'ne geldi.

ALİYEV'LE BİRLİKTE ŞUŞA KALESİ'Nİ ZİYARET ETT

Erdoğan çifti burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Erdoğan, Aliyev ile Şuşa Valiliği'nde baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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