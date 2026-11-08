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Senegal'in kuzeyindeki Kebemer açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, 34 kişi öldü

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Senegal'in kuzeyindeki Kebemer kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu ve 34 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken teknenin Moritanya'yı aşarak Kanarya Adaları'na gitmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Senegal'in kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal Haber Ajansına (APS) göre ülkenin kuzeyinde yer alan Kebemer kenti açıklarında kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Olayda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Teknenin, Moritanya'yı da aşarak Avrupa'nın Afrika'ya en yakın toprağı olan Kanarya Adaları'na gitmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Senegal'den İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi de Senegalli gençlerin Avrupa'ya ulaşmak için aldıkları riski ortaya koyuyor.

Geçen yıl Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 3 bin 90 düzensiz göçmen öldü

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Caminando Fronteras'ın Aralık 2025'te yayımladığı raporda 2025 yılında çoğunluğu Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından çıkarak İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 3 bin 90'ının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Caminando Fronteras, Kanarya Adaları'nın düzensiz göçmenler için "en ölümcül destinasyon olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, son dönemlerde artan Gine çıkışlı teknelerin kadın ve çocuklar için çok daha uzun ve tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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