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Tavşanlı'da yürüyüşte 40 santimlik dev dedebölük mantarı bulundu

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Tavşanlı'da yürüyüşte 40 santimlik dev dedebölük mantarı bulundu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında yürüyüş yapan Erdal Günay, ormanda yaklaşık 40 santim boyutunda "dedebölük" mantarına rastladı. Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu ve şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan Erdal Günay, yaklaşık 40 santim boyutunda "dedebölük" olarak bilinen nadir bir buluntuya rastladı.

Doğa yürüyüşü sırasında bölgedeki ormanlık arazide dolaşırken dikkatini çeken cisme yaklaşan Günay, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 39-40 santim büyüklüğündeki devasa boyutuyla dikkat çeken Dedebölük mantarı heyecanlandırdı.

Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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