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Yozgat Büyüknefes'te farklı medeniyetlerden eserler açık hava müzesinde sergileniyor

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Yozgat Büyüknefes'te farklı medeniyetlerden eserler açık hava müzesinde sergileniyor Haber Videosunu İzle
Yozgat Büyüknefes'te farklı medeniyetlerden eserler açık hava müzesinde sergileniyor
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Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde farklı medeniyetlerden kalma tarihi eserler köyün dört bir yanında görülebiliyor. Tavium Antik Kenti'nin bulunduğu köyde Frig, Hitit, Roma ve Bizans izleri taşınırken, çevreden toplanan kalıntılar açık hava müzesinde sergileniyor.

Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi eserler köyün dört bir yanında görülebiliyor. Çeşmelerden bahçe duvarlarına, tarlalardan mezarlıklara kadar birçok noktada karşılaşılan tarihi kalıntılar, köyün geçmişine ışık tutuyor.

Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti'nin bulunduğu Büyüknefes köyü, Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Köyde tarihi eserlere evlerin bahçe duvarlarında, çeşmelerde, cami bahçesinde ve mezarlıklarda rastlamak mümkün. Bazı tarihi taşların mezar taşı olarak kullanıldığı da görülüyor.

Köy halkı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserlere sahip çıkarken, köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde çevreden toplanan taş ve kalıntılar sergileniyor. Köy sakinleri, tarihi eserlerin zarar görmemesi için koruma altına alınmasına önem veriyor.

Köy halkından Ömer Seyhan, ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını belirterek, "Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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