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O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama

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O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama Haber Videosunu İzle
O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
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Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında 5-0 kazandığı maçta 200. kez forma giyen İrfan Can Kahveci, milli takıma çağrılmamasına üzüldüğünü dile getirdi. Gol sevincinde Sergen Yalçın'a gönderme yapmadığını belirten deneyimli futbolcu, samimi açıklamalarla dikkat çekti.

  • İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Çorum FK'yi 5-0 yendiği maçta memleketinde Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıktı ve attığı gollerle galibiyette başrol oynadı.
  • Kahveci, A Milli Takım kadrosuna çağrılmamasına üzüldüğünü, formda ve iyi durumda olduğunu belirtti.
  • Kahveci, gol sevincinin Sergen Yalçın'la hiçbir alakası olmadığını, onu sevdiğini ve saygı duyduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği maçın ardından İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Memleketinde Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan ve attığı gollerle galibiyette başrol oynayan deneyimli futbolcu, maç sonrasında gol sevinci ve milli takım tercihlerine dair merak edilen soruları yanıtladı.

A MİLLİ TAKIM VE GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

A Milli Takım kadrosuna çağrılmamasıyla ilgili samimi değerlendirmelerde bulunan İrfan Can Kahveci, formda olduğu bir dönemde kadroya dahil edilmemesine üzüldüğünü gizlemeyerek, "Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil.'' dedi. 

Gol sevincinde Sergen Yalçın'a bir gönderme yapmadığını ifade eden başarılı oyuncu, ''Gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Kendisi sevdiğim ve saygı duyduğum bir isimdir, hareketimin onunla hiçbir alakası bulunmuyor." şeklinde konuştu.

GOL SEVİNCİNDE NE YAPTI?

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci, attığı golden sonra doğrudan kameralara yönelerek Sergen Yalçın'ın sosyal medyada viral olan ceplerini kontrol etme görüntüsünü taklit ettiği iddia edilmişti. 

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