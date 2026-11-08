Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

''ÇOK AĞIR YENİLGİ, ÇOK KÖTÜ AKŞAM''

Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz, "Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. İlk devre kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık." dedi.

'AĞIR BİR DERS OLDU''

Sözlerine devam eden Burak Yılmaz, "İkinci devrede yine golü bulamadık. Biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik. Bize ağır bir ders oldu." ifadelerini kullandı.

"SUÇLU, HATALI BENİM"

Sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim. Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim. Ağır bir yenilgiydi. Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.