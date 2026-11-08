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Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı

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Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı Haber Videosunu İzle
Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı
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Gazze'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybederek çadırlarda yaşayan binlerce Filistinliyi bir kez daha felaketle karşı karşıya bıraktı. Yaklaşık 70 bin çadırı su basarken bazı kamplarda su seviyesi 40 santimetreye ulaştı. Sivil Savunma ekiplerine 10 saatte yaklaşık 1500 yardım çağrısı yapılırken, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişi soğuk havada barınacak yer bulmakta zorlandı.

  • 7 Kasım'da etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, Gazze Şeridi'ndeki çadır kamplarında yaklaşık 70 bin çadırın su altında kalmasına yol açtı.
  • Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yağışların başlamasının ardından 10 saat içinde yaklaşık 1500 yardım çağrısı alındığını, bazı kamplarda su seviyesinin 30-40 santimetreye yükseldiğini duyurdu.
  • Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimlerinde hasarlı binalarda duvarların çökmesi ve metal parçaların düşmesi sonucu 5 Filistinli yaralandı; acil durum yetkilileri yaklaşık 200 bin çadıra ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle yeni bir insani felaketle karşı karşıya kaldı. 7 Kasım'da etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, yerinden edilen ailelerin yaşadığı çadır kamplarını sular altında bıraktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yalnızca 12 saat içinde yaklaşık 70 bin çadırın su baskınlarından etkilendiğini açıkladı. Yağmur sularının çadırlara dolmasıyla yataklar, battaniyeler ve kıyafetler kullanılamaz hale gelirken, binlerce kişi soğuk havada dışarıda kalmak zorunda kaldı.

10 SAATTE 1500'DEN FAZLA YARDIM ÇAĞRISI

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yağışların başlamasının ardından 10 saat içerisinde yaklaşık 1500 yardım çağrısı aldıklarını duyurdu. Bazı kamplarda su seviyesinin 30 ila 40 santimetreye yükseldiğini belirten Basal, çadırların tamamen suyla dolduğunu ve ailelerin güvenli alanlara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi. Kurtarma ekiplerinin ekipman ve yakıt eksikliği nedeniyle yardım taleplerine yetişemediği, birçok ailenin kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı aktarıldı.

ÇOCUKLAR SOĞUKTA, AİLELER ÇARESİZ

Gazze kentinin yanı sıra Han Yunus ve Deyr el-Belah'taki kamplarda da ağır manzaralar ortaya çıktı. Yağmur sularının içinde kalan çocuklar, ıslanan yataklarını ve eşyalarını kurtarmaya çalışan aileler, fırtınanın ortasında yaşam mücadelesi verdi. Özellikle bebekler, yaşlılar ve hastalar için soğuk hava ile su baskınlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi. Yerinden edilen aileler, geceleri nerede uyuyacaklarını bilemediklerini anlatarak acil yardım çağrısında bulundu.

HASARLI BİNALAR ÇÖKTÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli yağış ve rüzgar yalnızca çadır kamplarını değil, İsrail saldırılarında ağır hasar gören binaları da etkiledi. Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesimlerinde bazı duvarların çökmesi ve metal parçaların düşmesi sonucu 5 Filistinli yaralandı. Sivil Savunma ekipleri, daha önce saldırılarda zarar gören bazı binalarda çökme tehlikesi nedeniyle tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, hasarlı yapıların yeni yağışlarla birlikte daha büyük tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

GAZZE'DE 200 BİN ÇADIRA ACİL İHTİYAÇ VAR

Gazze'deki acil durum yetkilileri, kış koşullarında barınma krizinin daha da derinleşmemesi için yaklaşık 200 bin çadıra ve ek barınma malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 94'ü barınma ve temel ihtiyaç malzemelerine gereksinim duyuyor. Yardım kuruluşları, bölgeye yeterli miktarda çadır, ısıtıcı ve diğer insani yardım malzemelerinin ulaştırılması çağrısında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Avcı:

25 yıldır yeşillik olsun diye konuşup siyaset yapanlar bu insanlara yardım eli uzatmadı

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Aynısı bizim ülkede oldu.

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Haber YorumlarıMahsun Ada:

kahrolsun İsrail o suya çamura gömülen aslında İslam aleminin onurudur Allah'ım insanlardan gördüğün gibi ses çıkmıyor Sen kabul etme Allah'ım

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Çok yağmur yağdı diye yağmuru şiddetle kınamak çözüm değil

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