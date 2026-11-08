Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar fenalaştı! Ameliyatı ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Diz ameliyatına iki gün kala fenalaşan Dadgar, nabzının 220'ye çıktığını, nefes almakta ve konuşmakta zorlandığını açıkladı. Doktorların müdahalesiyle sağlık durumunun kontrol altına alındığını belirten Dadgar, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyatının ertelendiğini duyurdu.

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM"

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Dizinden ameliyat olmaya hazırlanan Dadgar, operasyonuna iki gün kala hastanede beklenmedik bir rahatsızlık yaşadı. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Dadgar, dokuz saat boyunca büyük bir korku ve endişe içinde olduğunu anlattı.

"Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım." sözleriyle açıklamasına başlayan Dadgar, dinlenmek amacıyla hastaneye gittiğini ancak kısa süre sonra durumunun kötüleştiğini belirtti. Nabzının 220'ye kadar yükseldiğini söyleyen Dadgar, konuşmakta zorlandığını ve nefes alamadığını ifade etti.

NABZI 220'YE ÇIKTI, DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ

Yaşadığı rahatsızlık sırasında ölüm korkusuyla karşı karşıya kaldığını anlatan Dadgar, doktorların hızlı müdahalesi sayesinde durumunun kontrol altına alındığını söyledi. Hastanede geçirdiği saatlerin kendisi için oldukça zor olduğunu belirten Dadgar, bu süreçte ailesini de düşündüğünü dile getirdi.

Açıklamasında, "Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum." ifadelerini kullanan Dadgar, yaşadığı korkunun etkisini uzun süre üzerinden atamadığını belirtti.

Gece boyunca uyuyamadığını anlatan Dadgar, sabaha kadar hastane odasında yaşadıklarını düşündüğünü söyledi.

C VİTAMİNİNDEN ŞÜPHELENDİ

Samar Dadgar, rahatsızlığının nedenine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da verdi. Hastanede kendisine ısrarla C vitamini uygulandığını belirten Dadgar, yaşadığı tablonun alerjik bir reaksiyondan kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Daha önce defalarca alerjisi olduğunu söylediğini ifade eden Dadgar, bu nedenle yaşananlardan endişe duyduğunu belirtti. Ancak rahatsızlığının kesin nedenine ilişkin bir teşhis açıklamadı.

Dadgar, ameliyat öncesinde yalnızca dinlenmek istediğini, buna rağmen beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını anlattı.

AMELİYATI ERTELENDİ

Yaşadığı korku dolu saatlerin ardından sağlık durumuna ilişkin son bilgileri de veren Samar Dadgar, planlanan diz ameliyatının ertelendiğini açıkladı. İki gün dinlenmek amacıyla hastaneye gittiğini ancak beklemediği bir süreç yaşadığını belirten Dadgar, evine döneceğini duyurdu.

Ünlü isim, açıklamasının sonunda kendisine serum içeriği ve dozu hakkında soru sorulmamasını isteyerek bu konulara ilişkin ayrıntıları bilmediğini ifade etti. Dadgar, iyileşme sürecinde olduğunu belirterek "Şu an iyiyim sadece hala çarpıntım 105 ve uykusuzluk var vücudumda... Eve gidiyorum 1 hafta sonra belki gelirim..." sözleriyle son durumunu aktardı.