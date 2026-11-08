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Liverpool, Kadıköy'ün acısını ligde çıkardı

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Liverpool, Kadıköy'ün acısını ligde çıkardı
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Liverpool, Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek Arsenal ve Fenerbahçe yenilgilerini telafi etti.

Premier Lig’in 10. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Selhurst Park’ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 3-1 kazanarak Arsenal ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından moral depoladı.

3 GOLLÜ GALİBİYET

Konuk ekip Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Alexis Mac Allister, Florian Wirtz ve Alexander Isak kaydetti. Crystal Palace’ın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Eddie Nketiah kaydetti.

PALACE'IN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRDÜ

Crystal Palace’ın ligdeki mağlubiyet serisi dört maça çıktı. Brighton’a 5-0, Newcastle ve Tottenham’a 2-0 kaybeden Londra ekibi, Liverpool karşısında da puan alamadı. Bu dört karşılaşmada gol atamayan Palace, kalesinde toplam 11 gol gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 18 puana yükseldi. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı. Milli aranın ardından Liverpool, sahasında Manchester United’ı ağırlayacak. Palace ise Coventry City deplasmanında puan arayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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