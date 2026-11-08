Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı NaimeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören evli ve 1 çocuk annesi Naime Tekin (36), 7 Kasım'da hastanede hayatını kaybetti. Torununun ölüm haberini alan, Isparta'da yaşayan babaanne Naime Tekin (87) de aynı gün yaşamını yitirdi. Torun Serik'te, babaanne Isparta'da bugün toprağa verilecek.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan torunu Naime Tekin'in (36) ölüm haberini alan Isparta'daki babaanne Naime Tekin (87) de aynı gün hayatını kaybetti.
1 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Serik'in Kırbaş Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi.
ACI HABERİ ALAN BABAANNE DE HAYATA VEDA ETTİ
Isparta'da yaşayan babaanne Naime Tekin, torununun ölüm haberini alınca aynı gün hayatını kaybetti.
Babaanne ve torununun cenazeleri bugün toprağa verilecek. Naime Tekin, Serik'teki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne Naime Tekin ise Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak.