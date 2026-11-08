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Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı, pilot yara almadı

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Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı, pilot yara almadı
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Çatalca'da saat 09.30 sıralarında Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazada yara almayan pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, uçak ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu alandan çekildi.

ÇATALCA'da Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazada yara almayan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da bulunan Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı güvenli şekilde durdururken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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