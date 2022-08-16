Gölcük Haberleri - Gölcük Haber - Haberler

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Gölcük Haberleri

Gölcük haber, Gölcük son dakika haberleri ve gelişmeleri.

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj Açıklaması

Gölcük - 43 Dakika Önce
45 saniyenin ondan götürdükleri çok ağır oldu

45 saniyenin ondan götürdükleri çok ağır oldu

Gölcük - 54 Dakika Önce
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti

17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti

Gölcük - 1 Saat Önce
23 YILDIR DİNMEYEN ACI

23 YILDIR DİNMEYEN ACI

Gölcük - 1 Saat Önce
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ağustos 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ağustos 2022

Gölcük - 1 Saat Önce
17 Ağustos depreminde 4 çocuğunu kaybeden kadının acısı dinmiyor: Büyük oğlumun kafatası yoktu

17 Ağustos depreminde 4 çocuğunu kaybeden kadının acısı dinmiyor: Büyük oğlumun kafatası yoktu

Gölcük - 2 Saat Önce
Otomobille çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı

Otomobille çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı

Gölcük - Dün 17:37
'Asrın felaketi'ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi

"Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi

Gölcük - Dün 17:23
Kocaeli yerel haberleri: Gölcük'ün deprem sonrası 55 bine gerileyen nüfusu bugün 172 bine çıktı

Kocaeli yerel haberleri: Gölcük'ün deprem sonrası 55 bine gerileyen nüfusu bugün 172 bine çıktı

Gölcük - Dün 16:20
Ekrem İmamoğlu: Kamu Kaynakları Deprem İçin Harcanmadı. Bir Avuç Çıkar Grubu 85 Milyar Dolarlık Rantı Paylaştı

Ekrem İmamoğlu: Kamu Kaynakları Deprem İçin Harcanmadı. Bir Avuç Çıkar Grubu 85 Milyar Dolarlık Rantı Paylaştı

Gölcük - Dün 14:16
Askeri Hastanelerin Tekrar Msb'ye Bağlanması Gündemde.

Askeri Hastanelerin Tekrar Msb'ye Bağlanması Gündemde.

Gölcük - Dün 13:03
İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ BİNALARDA KORKULU YAŞAM MECBURİYETTEN KALIYORUZ

İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ BİNALARDA KORKULU YAŞAM MECBURİYETTEN KALIYORUZ

Gölcük - Dün 11:34
Bakan Soylu, 17 Ağustos'u anma törenine katılacak

Bakan Soylu, 17 Ağustos'u anma törenine katılacak

Gölcük - Dün 10:54
Rahvan at yarışları nefes kesti

Rahvan at yarışları nefes kesti

Gölcük - Dün 10:44
Kocaeli haber: BAŞKAN SEZER GÖLCÜK'TE YIKILMASI GEREKEN AĞIR HASARLI BİNA YOK

Kocaeli haber: BAŞKAN SEZER GÖLCÜK'TE YIKILMASI GEREKEN AĞIR HASARLI BİNA YOK

Gölcük - Dün 09:51
DEPREMİN İZLERİ, DENİZ ALTINDA İLK GÜNKÜ GİBİ DURUYOR

DEPREMİN İZLERİ, DENİZ ALTINDA İLK GÜNKÜ GİBİ DURUYOR

Gölcük - Dün 09:49
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Gölcük - 14.08.2022
23 yıllık acıyı göğsünde taşıyor

23 yıllık acıyı göğsünde taşıyor

Gölcük - 13.08.2022
Mardin haber | Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi

Mardin haber | Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi

Gölcük - 13.08.2022
Mardin kültür sanat: Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin kültür sanat: Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Gölcük - 12.08.2022
Can Yücel kimdir? Can Yücel nereli, ne zaman öldü? Can Yücel şiirleri

Can Yücel kimdir? Can Yücel nereli, ne zaman öldü? Can Yücel şiirleri

Gölcük - 12.08.2022
Kocaeli spor haberi | Binlerce yıllık ata sporu Gölcük'te yaşıyor

Kocaeli spor haberi | Binlerce yıllık ata sporu Gölcük'te yaşıyor

Gölcük - 12.08.2022
Kocaeli haberi! Kocaeli'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi

Kocaeli haberi! Kocaeli'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi

Gölcük - 12.08.2022
15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

Gölcük - 11.08.2022
Niğde haberi | Akşener'in Dinlediği Dert Yanan Niğdeli Yurttaş: 'Bu Hükümete Oy Verdiysem, Boşa Oy Vermedim. Ak Parti Milletvekilleri Gelmesin Buraya, Yazıklar...

Niğde haberi | Akşener'in Dinlediği Dert Yanan Niğdeli Yurttaş: "Bu Hükümete Oy Verdiysem, Boşa Oy Vermedim. Ak Parti Milletvekilleri Gelmesin Buraya, Yazıklar...

Gölcük - 10.08.2022
Akşener, çiftçinin kendisine uzattığı elektrik faturası karşısında şaşırıp kaldı: Sözün bittiği yer

Akşener, çiftçinin kendisine uzattığı elektrik faturası karşısında şaşırıp kaldı: Sözün bittiği yer

Gölcük - 10.08.2022
Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gölcük - 10.08.2022
İki gözü görmese de, gönül gözü ona neler yaptırıyor neler

İki gözü görmese de, gönül gözü ona neler yaptırıyor neler

Gölcük - 09.08.2022
Kocaeli spor haberleri | Genç Atlar Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi

Kocaeli spor haberleri | Genç Atlar Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi

Gölcük - 09.08.2022
Hem eşini hem de 80 yaşındaki kadını ezilmekten son anda böyle kurtardı

Hem eşini hem de 80 yaşındaki kadını ezilmekten son anda böyle kurtardı

Gölcük - 09.08.2022
Bu kadın bir kahraman! Saniyeler içinde hem eşini hem de yaşlı kadını kurtardı

Bu kadın bir kahraman! Saniyeler içinde hem eşini hem de yaşlı kadını kurtardı

Gölcük - 09.08.2022
Kocaeli haberleri | Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak

Kocaeli haberleri | Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak

Gölcük - 09.08.2022
İki gözü görmese de, gönül gözü ona neler yaptırıyor neler

İki gözü görmese de, gönül gözü ona neler yaptırıyor neler

Gölcük - 09.08.2022
Engelli eşini park halindeyken hareket eden aracın altında kalmaktan kurtardı

Engelli eşini park halindeyken hareket eden aracın altında kalmaktan kurtardı

Gölcük - 09.08.2022
Salim Dündar 66 yıllık müzik hayatını ve atletizmdeki başarılarını anlattı

Salim Dündar 66 yıllık müzik hayatını ve atletizmdeki başarılarını anlattı

Gölcük - 07.08.2022
Kollarını ve bir bacağını kaybetti ama azmiyle herkese örnek oldu

Kollarını ve bir bacağını kaybetti ama azmiyle herkese örnek oldu

Gölcük - 07.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen 85 yaşındaki kadın mutluluğunu anlattı: 'O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen 85 yaşındaki kadın mutluluğunu anlattı: "O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız"

Gölcük - 07.08.2022
Erdoğan'dan Akşener'e 'Uyuşturucu' Yanıtı: 'Bizim İktidarımızda Ne Sulu Ne Kuru, Uyuşturucuya Yer Yoktur.

Erdoğan'dan Akşener'e "Uyuşturucu" Yanıtı: "Bizim İktidarımızda Ne Sulu Ne Kuru, Uyuşturucuya Yer Yoktur.

Gölcük - 06.08.2022
Kocaeli haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Kocaeli haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Gölcük - 06.08.2022
Barış Arduç O İsimle Birlikte...

Barış Arduç O İsimle Birlikte...

Gölcük - 06.08.2022
Kocaeli haberi... Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Kocaeli haberi... Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Gölcük - 06.08.2022
Son Dakika | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Son Dakika | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Gölcük - 05.08.2022
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Gölcük - 05.08.2022
Kocaeli haber: Gölcük Belediyesi işçilerini enflasyona karşı ezdirmedi

Kocaeli haber: Gölcük Belediyesi işçilerini enflasyona karşı ezdirmedi

Gölcük - 04.08.2022
Kocaeli haberi | Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında kamp yapıyor

Kocaeli haberi | Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında kamp yapıyor

Gölcük - 04.08.2022
Kocaeli haberleri | Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında

Kocaeli haberleri | Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında

Gölcük - 04.08.2022
Yangından ölümüne kaçtı, o anları anlattı: Zıplamaya alışkınım, korkmadım

Yangından ölümüne kaçtı, o anları anlattı: Zıplamaya alışkınım, korkmadım

Gölcük - 04.08.2022
Son dakika haberi: Gölcük'te kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Son dakika haberi: Gölcük'te kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Gölcük - 04.08.2022
Eski mezbaha binası imalat, bakım ve onarım için kullanılacak

Eski mezbaha binası imalat, bakım ve onarım için kullanılacak

Gölcük - 04.08.2022
Huzurevi sakinleri Eriklitepe'de kamp heyecanı yaşadı

Huzurevi sakinleri Eriklitepe'de kamp heyecanı yaşadı

Gölcük - 04.08.2022
Aydın haber | Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor

Aydın haber | Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor

Gölcük - 04.08.2022
Masumiyet nerede çekiliyor? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle! Masumiyet oyuncuları!

Masumiyet nerede çekiliyor? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle! Masumiyet oyuncuları!

Gölcük - 03.03.2021
Filiz Kerestecioğlu kimdir, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!

Filiz Kerestecioğlu kimdir, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!

Gölcük - 11.02.2021
Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında? Eda Özülkü şarkıları nelerdir?

Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında? Eda Özülkü şarkıları nelerdir?

Gölcük - 22.10.2020
17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu

17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu

Gölcük - 16.08.2019
Kocaeli Gölcük 2015 genel seçim sonuçları (Gölcük ilçesi)

Kocaeli Gölcük 2015 genel seçim sonuçları (Gölcük ilçesi)

Gölcük - 07.06.2015

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