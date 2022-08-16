Gölcük Haberleri - Gölcük Haber - Haberler

45 saniyenin ondan götürdükleri çok ağır oldu

Ekrem İmamoğlu: Kamu Kaynakları Deprem İçin Harcanmadı. Bir Avuç Çıkar Grubu 85 Milyar Dolarlık Rantı Paylaştı

İki gözü görmese de, gönül gözü ona neler yaptırıyor neler

Hem eşini hem de 80 yaşındaki kadını ezilmekten son anda böyle kurtardı

Bu kadın bir kahraman! Saniyeler içinde hem eşini hem de yaşlı kadını kurtardı

İki gözü görmese de, gönül gözü ona neler yaptırıyor neler

Kollarını ve bir bacağını kaybetti ama azmiyle herkese örnek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen 85 yaşındaki kadın mutluluğunu anlattı: "O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız"

Erdoğan'dan Akşener'e "Uyuşturucu" Yanıtı: "Bizim İktidarımızda Ne Sulu Ne Kuru, Uyuşturucuya Yer Yoktur.

Eski mezbaha binası imalat, bakım ve onarım için kullanılacak

17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu

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