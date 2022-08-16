Gölcük Haberleri - Gölcük Haber - Haberler

Gölcük Haberleri
Gölcük haber, Gölcük son dakika haberleri ve gelişmeleri.
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj Açıklaması
17 Ağustos depreminde 4 çocuğunu kaybeden kadının acısı dinmiyor: Büyük oğlumun kafatası yoktu
Kocaeli yerel haberleri: Gölcük'ün deprem sonrası 55 bine gerileyen nüfusu bugün 172 bine çıktı
Ekrem İmamoğlu: Kamu Kaynakları Deprem İçin Harcanmadı. Bir Avuç Çıkar Grubu 85 Milyar Dolarlık Rantı Paylaştı
Niğde haberi | Akşener'in Dinlediği Dert Yanan Niğdeli Yurttaş: "Bu Hükümete Oy Verdiysem, Boşa Oy Vermedim. Ak Parti Milletvekilleri Gelmesin Buraya, Yazıklar...
Akşener, çiftçinin kendisine uzattığı elektrik faturası karşısında şaşırıp kaldı: Sözün bittiği yer
Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen 85 yaşındaki kadın mutluluğunu anlattı: "O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız"
Erdoğan'dan Akşener'e "Uyuşturucu" Yanıtı: "Bizim İktidarımızda Ne Sulu Ne Kuru, Uyuşturucuya Yer Yoktur.
Kocaeli haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)
Kocaeli haberi | Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında kamp yapıyor
Masumiyet nerede çekiliyor? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle! Masumiyet oyuncuları!
17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu
Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Kocaeli ili Gölcük ilçesi sayfası ile Kocaeli ili Gölcük ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Kocaeli ili Gölcük ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Kocaeli ili Gölcük ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.