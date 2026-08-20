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Bakan Güler Gölcük'te Donanma Komutanlığını denetledi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gölcük'te Donanma Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gölcük'te Donanma Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Güler ile beraberindeki TSK Komuta Kademesi ve bakan yardımcılarının, TEKNOFEST Mavi Vatan için gittikleri Gölcük'te, Donanma Komutanlığını ziyaret ettikleri belirtildi.

Açıklamada Güler'in, Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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